In Toscana per sposarsi si chiedono oltre 9.000 euro in prestito

Con l'arrivo della stagione dei matrimoni, cresce anche il numero di coppie che scelgono di finanziare le proprie nozze attraverso un prestito personale. In Toscana, infatti, chi decide di non rinunciare al giorno più importante della propria vita arriva a richiedere alle finanziarie una cifra media di oltre 9.300 euro per sostenere le spese legate alla cerimonia.

A fotografare il fenomeno è un'analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it, che evidenzia come il ricorso al credito al consumo sia ormai una soluzione sempre più diffusa tra gli italiani. Una scelta che trova spiegazione anche nei costi sempre più elevati dei matrimoni: secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, una coppia italiana spende in media 13.721 euro per organizzare le nozze, una cifra che può aumentare sensibilmente in base alle richieste degli sposi e ai servizi scelti.

In Toscana, l'importo medio richiesto per finanziare il matrimonio ammonta a 9.328 euro, una cifra superiore del 6% rispetto alla media nazionale. Il rimborso avviene generalmente attraverso un piano di poco più di 60 rate mensili da circa 176 euro ciascuna.

Interessante anche il dato anagrafico: l'età media di chi presenta domanda per un prestito matrimonio nella regione è pari a 45 anni e mezzo, circa un anno e mezzo in più rispetto alla media italiana. Un elemento che suggerisce come stabilità economica e progetti di vita condivisi vengano raggiunti più tardi rispetto ad altre aree del Paese.

Analizzando il fenomeno a livello provinciale, emerge che Firenze è la provincia dove si registrano le richieste più elevate: qui l'importo medio richiesto raggiunge i 10.752 euro, il 15% in più rispetto alla media regionale. Seguono Pistoia con 9.867 euro, Prato con 9.740 euro e Lucca con 9.504 euro.

Al di sotto della media toscana, ma comunque sopra il dato nazionale, si collocano Arezzo (9.181 euro), Massa-Carrara (9.163 euro), Pisa (9.089 euro) e Grosseto (8.958 euro). Chiudono la classifica Livorno, con una media di 8.875 euro, e Siena, dove le richieste di prestito per matrimonio si attestano a 8.854 euro.

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