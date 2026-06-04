Turismo religioso e valorizzazione delle tradizioni, Cerreto Guidi firma il Protocollo d'Intesa con San Marino

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Il patto è stato siglato mercoledì 3 giugno presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino insieme all'Associazione Nazionale Città dei Presepi e ai Comuni aderenti all'iniziativa

Il Comune di Cerreto Guidi è tra i firmatari del Protocollo d’Intesa sottoscritto mercoledì 3 giugno presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino insieme alla Repubblica di San Marino, all’Associazione Nazionale Città dei Presepi e ai Comuni aderenti all’iniziativa.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territori impegnati nella promozione del turismo spirituale, delle tradizioni religiose e della valorizzazione del patrimonio culturale e identitario, attraverso la realizzazione di iniziative condivise, attività di promozione e percorsi di sviluppo capaci di mettere in rete esperienze e buone pratiche.

Alla firma era presente il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti che ha partecipato all’incontro anche nella sua veste di Presidente dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, realtà che riunisce numerose amministrazioni italiane impegnate nella promozione e valorizzazione della tradizione presepiale. Cerreto Guidi riveste un ruolo di particolare rilievo all’interno dell’Associazione, essendone tra i Comuni fondatori e contribuendo da anni alla costruzione di una rete nazionale dedicata alla tutela delle tradizioni popolari, del patrimonio culturale e dei percorsi di turismo religioso e identitario.

Questo Protocollo -dichiara il Sindaco Simona Rossetti- rappresenta un importante strumento di partenariato istituzionale tra amministrazioni e comunità che condividono valori, tradizioni e obiettivi comuni. Attraverso il lavoro di rete, sarà possibile sviluppare iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale e spirituale dei nostri territori, favorendo al tempo stesso nuove opportunità di crescita turistica e culturale”.

L’intesa è stata sottoscritta dal Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati, dal Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi, dalla Presidente dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi Simona Rossetti e dai rappresentanti dei Comuni di Casciana Terme Lari, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Montaione, Montopoli Valdarno, Palaia, San Giovanni Valdarno e Signa.
Con questa adesione, il Comune di Cerreto Guidi conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni che costituiscono un patrimonio prezioso per le comunità locali, promuovendo percorsi di collaborazione istituzionale in grado di coniugare cultura, identità e sviluppo sostenibile dei territori.

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Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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