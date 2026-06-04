"Va' dove ti porta il bus", studenti di Empoli a scuola di sostenibilità con Autolinee toscane

Gli alunni della quarta A della Scuola Primaria Cristoforo Colombo e della quinta A della Scuola Primaria Carducci-Naiana, hanno partecipato a “Va’ dove ti porta il bus”, che nell’anno scolastico 2025/2026 ha coinvolto circa 2.000 alunni e 96 classi in tutta la regione. Il progetto di at – autolinee toscane ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il trasporto pubblico come scelta, per incoraggiare stili di vita sostenibili e per generare un impatto culturale, influenzando comportamenti e abitudini fin dall’infanzia.

Circa cinquanta ragazzi, accompagnati dall’insegnante Simona Borsellini e da un'operatrice della Cooperativa Itinera, hanno fatto il giro d’Empoli in bus, guardando la loro città da un’altra prospettiva. Le due gite hanno previsto diverse tappe: personaggi illustri, musei e luoghi di cultura, siti di produzioni locali e luoghi di svago, oltre ai monumenti della città raggiungibili in bus e a piedi.

Il progetto

“Va’ dove ti porta il bus” si sviluppa in tre fasi: il primo incontro in classe è incentrato sui vantaggi dell’autobus rispetto all’auto privata, in termini di salute, sicurezza, socialità, sostenibilità, con attenzione all’impatto ambientale e alle regole di comportamento a bordo. Nel secondo incontro gli alunni fanno un’uscita in città con un autobus di linea per mettere in pratica quanto appreso e osservare i luoghi da una nuova prospettiva. Il terzo incontro si svolge in classe con un lavoro in piccoli gruppi che prevede la produzione di disegni e testi descrittivi su monumenti e luoghi d’interesse visitati, unendo osservazione e creatività. I disegni diventano poi le immagini dei pendini esposte nei bus di at.

Viaggio in bus

I ragazzi della Scuola Primaria Ponzano Cristoforo Colombo sono partiti in bus sulla Linea 3, dalla fermata davanti alla scuola, la “Ponzano 3”. Scesi alla fermata Autostazione, hanno visitato a piedi la loro città: la Stazione Centrale, il Murales di Rina e Remo, piazza della Vittoria con il Monumento ai caduti, Casa Busoni e il Santuario della Madonna del Pozzo, per ritornare in via Roma dove si trova la fermata per prendere l'autobus di ritorno. Una volta in classe, hanno partecipato all’attività in classe “Il mio autobus ideale”, per disegnare insieme, dopo aver provato l'esperienza a bordo, l'autobus così come desiderato, attraverso gli occhi dei bambini.

Gli alunni della Scuola Primaria Carducci-Naiana sono partiti dalla fermata “Masini 4” davanti alla scuola e a bordo dell'autobus della Linea 1, in direzione Ponte a Elsa, con discesa alla fermata via Roma. Da qui in avanti i ragazzi hanno visitato a piedi via Giuseppe Del Papa, piazza Farinata degli Uberti – o piazza dei Leoni - con la fontana delle Naiadi, la Collegiata di Sant'Andrea. Al ritorno sono passati davanti all'Ex Magazzino del Sale e Museo del vetro, in piazza della Vittoria hanno preso l'autobus seguendo il giro che ha permesso ai ragazzi di passare davanti allo stadio, che è fra i loro punti di interesse.

Storia, cultura, educazione civica

Per l’insegnante Simona Borsellini: “Il progetto "Va’ dove ti porta il bus" è stato un'esperienza molto interessante e formativa. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e spirito di iniziativa. Il percorso ha favorito una maggior consapevolezza del proprio territorio e un apprendimento cooperativo. Attraverso il viaggio e le ricerche storiche, i bambini hanno imparato il passato della propria città, trasformando il tragitto in bus in un itinerario culturale e civico”.

A tutti gli alunni partecipanti, at - autolinee toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati e affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini. “Va’ dove ti porta il bus” è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, ed è realizzato con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

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