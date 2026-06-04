Ztl, incontro in Comune con le attività di Certaldo Alto

Il Comune di Certaldo informa che mercoledì 11 giugno alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Municipio in Piazza Boccaccio, è convocata una riunione con gli esercenti e le attività commerciali di Certaldo Alto.

L’incontro sarà dedicato al tema della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e rappresenterà un’importante occasione di confronto con gli operatori economici del territorio. Nel corso della riunione verranno illustrate le proposte e le ipotesi attualmente in fase di discussione.

Si tratta di un momento di ascolto e partecipazione attiva, finalizzato a raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte delle attività coinvolte, nell’ottica di una condivisione delle scelte che interessano il centro storico.

Fonte: Comune di Certaldo

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