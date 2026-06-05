Lucca, viola il divieto di avvicinamento alla ex: 21enne arrestato

Un 21enne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver più volte violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata, una ragazza di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia della Squadra Mobile della Questura di Lucca, nell'ambito di un'indagine per stalking, lesioni e minacce.

Secondo quanto riferito dalla Questura in una nota, il giovane avrebbe manifestato "comportamenti violenti e perturbanti nei confronti della giovane" che, accertati in seguito a delle indagini, hanno consentito di richiedere l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza con braccialetto elettronico.

Il 21enne, tuttavia, avrebbe in più occasioni ignorato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, anche manomettendo il dispositivo di controllo e rendendosi irreperibile. In una circostanza, si apprende, si sarebbe inoltre avvicinato all'istituto frequentato dalla giovane.

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