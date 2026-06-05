5x1000 all'Università di Firenze: una firma per la ricerca d'eccellenza nel campo della salute umana

Una firma per sostenere l’Ateneo fiorentino e formare una figura professionale altamente qualificata nell’ambito della medicina traslazionale.

Quest’anno, il 5x1000 donato all’Università di Firenze sarà finalizzato a finanziare una borsa di dottorato in “Ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute”, per formare un professionista capace di guidare l’innovazione medica e proteggere il benessere della collettività.

La medicina traslazionale consente, infatti, di trasformare le scoperte scientifiche realizzate dagli studi di laboratorio in nuovi strumenti clinici e in applicazioni che migliorano la salute umana, riducendo l’incidenza, la morbilità e mortalità delle malattie: questo dottorato, in particolare, sarà impostato sulla creazione di sistemi d’avanguardia per l’assistenza integrata di pazienti vulnerabili, vittime di violenza e di soggetti con disagio psichico o sociale.

La donazione rappresenta un investimento concreto per formare professionisti d’avanguardia nei settori chiave della biomedicina e dell’assistenza.

Per donare il 5x1000 all’Università di Firenze occorre firmare nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università presente sui modelli di dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale dell’Ateneo: 01279680480.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa