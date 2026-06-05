A Casa Boccaccio 18 giovani studiosi dall’Italia e dall’estero

A Certaldo dall’8 all’11 giugno, in Casa Boccaccio, si svolgerà la “Scuola estiva”, un corso intensivo di alta formazione rivolto a giovani studiosi e interamente dedicato all’opera di Giovanni Boccaccio.

Il programma prevede lezioni, seminari e momenti di confronto guidati da un corpo docente composto da storici della letteratura, filologi, linguisti, storici dell’arte e studiosi delle discipline umanistiche legate al grande autore trecentesco.

“La Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio prosegue così il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni di ricercatori, offrendo un’esperienza di studio unica nel suo genere, resa possibile grazie alla Scuola Estiva che da anni si svolge proprio a Certaldo, nella Casa museo di Boccaccio, luogo simbolico e centro internazionale degli studi boccacciani”, ha sottolineato la presidente della Fondazione Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini.

“La Scuola estiva rappresenta uno degli appuntamenti culturali più qualificanti per la nostra comunità. Accogliere a Certaldo giovani studiosi significa confermare il ruolo della nostra città come punto di riferimento internazionale per gli studi boccacciani e per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La collaborazione con la Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio continua a generare opportunità di crescita, ricerca e confronto che arricchiscono il territorio”, così il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli.

La Scuola estiva, intitolata “Un accessus a Boccaccio”, è concepita come un laboratorio multidisciplinare che favorisce lo scambio di metodi, strumenti e prospettive di ricerca.

Il percorso affronta temi e problemi di carattere letterario, filologico, linguistico, paleografico-codicologico e storico-artistico, offrendo agli allievi un’occasione di approfondimento critico, aggiornamento storiografico e formazione metodologica avanzata.

L’accesso è riservato a diciotto partecipanti, selezionati da una commissione nominata dalla Fondazione; fra questi, una candidata che è stata individuata dall’American Boccaccio Association, e che viene sostenuta anche grazie a una borsa di studio della Fondazione intitolata al professor Stefano Zamponi. Anche per questa edizione, la Scuola registra una significativa partecipazione di giovani provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, confermando la vocazione internazionale del progetto e il ruolo di Certaldo come punto di riferimento per gli studi su Boccaccio.

All’interno della “Scuola estiva” si terrà come di consueto la “Lectura Boccaccii” primaverile, che sarà accompagnata dalla lettura della novella di Lisabetta da Messina da parte dell’Oranona Teatro lunedì 8 giugno, dalle ore 15.30.

Mercoledì 10 giugno alle ore 21.00 al Multisala Boccaccio, ingresso libero, ci sarà la proiezione del documentario “Decameron: canzoni e storie. La ballata del professore”, scritto e interpretato da David Riondino, scomparso nel mese di marzo, e da Maurizio Fiorilla, per la regia di Raffaele Rago. David Riondino e Maurizio Fiorilla offrono una originale interpretazione del Decameron in un viaggio che alterna racconti e ragionamenti, letture e canzoni. Il documentario si articola in 11 capitoli e il borgo medievale di Certaldo fa da scenario al filo principale della storia, in cui si innestano immagini di illustrazioni dell’opera boccacciana.

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio - Ufficio stampa