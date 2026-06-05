A Fucecchio un torneo solidale di calcio femminile under 15

Domenica 7 giugno 2026 lo stadio comunale Filippo Corsini di Fucecchio ospiterà il Trofeo Città di Fucecchio, torneo di calcio femminile Under 15 promosso dal Comitato Fucecchio “Con le Donne per la Vita” e dall'A.C. Fucecchio 1903, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Fondazione Montanelli-Bassi e il sostegno di numerose realtà del territorio.

L'iniziativa, dal titolo “Un goal per la vita. Il calcio a sostegno della ricerca”, coniuga sport, solidarietà e sensibilizzazione. Il ricavato dell'evento, al netto delle spese organizzative, sarà interamente devoluto all'ASI Associazione Senologica Internazionale di Pisa, impegnata nella ricerca e nella prevenzione delle patologie oncologiche.

Il torneo vedrà la partecipazione delle formazioni Under 15 di Affrico, Folgor Marlia, Pontedera e Rondinella Marzocco, che si sfideranno nel quadrangolare a partire dalle ore 9.45. Nel pomeriggio si disputeranno le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo posto, seguite dalla cerimonia di premiazione. Per gli atleti, per le famiglie o per chi volesse, verrà organizzato un pranzo nei locali della contrada Sant'Andrea (per info chiamare 3388733699).

L'evento rappresenta un'importante occasione per valorizzare il movimento calcistico femminile giovanile e per promuovere un messaggio di vicinanza e sostegno alla ricerca scientifica. Lo sport si conferma così uno straordinario strumento di aggregazione sociale e di solidarietà, capace di coinvolgere la comunità in iniziative di grande valore umano.

L'Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e appassionati di sport a partecipare numerosi a questa giornata, contribuendo a sostenere una causa di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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