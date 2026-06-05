Regione, oltre 40 milioni per l'ambiente nell'ultimo mese. Barontini: "Sostenibilità impegno centrale"

Tutela del territorio, gestione del ciclo dei rifiuti, protezione ambientale e prevenzione dei rischi. Sono queste le principali aree di intervento dove la Regione ha investito nel solo mese di maggio oltre 40 milioni di euro investiti per rendere la Toscana più sostenibile, sicura e resiliente. Un importante pacchetto di risorse che ha attivato una serie di interventi strategici in tutte le 10 province toscane.

“Parliamo di investimenti concreti che tengono insieme ambiente, sicurezza, prevenzione e qualità della vita – dichiara l’assessore regionale all’ambiente David Barontini – La sostenibilità non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano fatto di risorse, programmazione e interventi reali sui territori. Dalla gestione dei rifiuti alla tutela della biodiversità, dalla bonifica dell’amianto alla prevenzione sismica, stiamo costruendo una Toscana più moderna, sicura e sostenibile”.

La quota più rilevante riguarda i 35 milioni di euro – finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 - destinati al rafforzamento della raccolta differenziata e dell’impiantistica in 31 comuni toscani e realizzati attraverso le tre Autorità d’Ambito toscane, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente e sostenibile il ciclo dei rifiuti.

Sul fronte della tutela ambientale e del patrimonio naturalistico regionale sono stati stanziati oltre 2,6 milioni di euro per interventi legati a tutelare biodiversità, aree protette e vigilanza ambientale. Tra le misure finanziate in questo provvedimento figurano anche 300 mila euro per la manutenzione straordinaria dell’area umida delle Morette, presso il Padule di Fucecchio, e incentivi destinati al rafforzamento del ruolo delle GAV (Guardie Ambientali Volontarie).

La sicurezza ambientale ha potuto contare su 1,5 milioni di euro destinati alla bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici e con l’avvio di un bando da 1 milione di euro rivolto ai Comuni per studi avanzati sulla pericolosità sismica e la microzonazione, finalizzati a rafforzare la sicurezza e la capacità di prevenzione del territorio. La Regione ha inoltre attivato un bando da 375 mila euro per sostenere i cittadini nell’acquisto di biotrituratori, incentivando la riduzione dei rifiuti verdi e la diffusione di pratiche ambientali sostenibili.

“Questi risultati – conclude Barontini - dimostrano come le politiche ambientali possano produrre benefici concreti per le comunità, migliorando la qualità dei territori e accompagnando la transizione ecologica con misure tangibili e investimenti importanti”.

Fonte: Regione Toscana