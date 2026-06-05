"Anima Mundi: Il corpo e la terra", mostra d'arte contemporanea alla ex Fornace Pasquinucci

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 17,30, Il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, presso i locali della ex Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina, inaugurerà la mostra di arte contemporanea Anima Mundi: Il corpo e la terra. L'incanto del segno la forza del colore.

I protagonisti sono due artisti affermati, conosciuti a livello internazionale: Alain Bonnefoit e Salvatore Magazzini.

Alain Bonnefoit, nato a Parigi nel 1937, scultore ed incisore. Fu determinante per il suo percorso, l’incontro con lo scultore Volti. Negli anni 60 si trasferì in Toscana dove iniziò a sperimentare nuove tecniche: tecnica mista su carta, olio, acquarello, litografie, china con il metodo giapponese sumi-e e la scultura, con lo scopo di dare vita ad infinite varianti nel ritrarre le figure femminili in un clima di pacato erotismo. La tecnica sumi-e, acquisita in un suo viaggio in Giappone, gli permise di creare immagini con pennelli ed inchiostro, con un unico gesto immediato. Rilevanti mostre a Tokyo, Osaka, Los Angeles, New York, Pietrasanta, Roma, Firenze, Napoli, Parigi, Orleans, Tahiti, etc. Le sue opere si trovano in Istituzioni pubbliche, giapponesi, coreane e francesi. Ad oggi ha presentato oltre 200 mostre personali in tutto il mondo.

Salvatore Magazzini, nato a Pistoia nel 1955, dove vive e lavora. Il Marocco è il tema principale dei suoi quadri, colori caldi, rosso, giallo, arancione, blu. Per Magazzini le terre del Maghreb rappresentano, non solo la tappa di un viaggio, ma anche la tappa di un percorso interiore artistico. Di notevole interesse anche la sua attività scultorea. Espone dal 1969, è presente in importanti collezioni estere: Svizzera, Francia Stati Uniti, Giappone, Marocco, Colombia. Mostre al Paci Milano, Pananti Firenze, Farsetti Prato, Finarte Roma. La Rai ha dedicato all’artista quattro servizi.

"Anima Mundi è una mostra dove possiamo percepire l’equilibrio della grazia del gesto e la solidità della materia. Vi aspettiamo alla Fornace" dice la Presidente Lorella Consorti del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, un invito rivolto ad un pubblico di appassionati ed intenditori d’arte.

La mostra prevede due incontri: venerdì 19 giugno, ore 17,30 Serata d’arte con il critico d’arte Prof. Silvano Salvadori "La pietà ed il giudizio al tempo di Michelangelo". Venerdi 26 giugno ore 17,30 "Autori Ibiskos si presentano" con autori provenienti da tutta Italia, a cura della Casa Editrice Ibiskos Ulivieri. La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 27 giugno con aperture dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 19.

Fonte: Gruppo culturale Fornace Pasquinucci