Cinquant'anni insieme, Pier Luigi e Daniela festeggiano le nozze d'oro

Oggi, 5 giugno 2026, Pier Luigi Beconcini e Daniela Bellosi festeggiano 50 anni di matrimonio. La famiglia ha voluto celebrare le nozze d'oro con un messaggio di auguri dedicato alla coppia: Pier Luigi e Daniela si sono sposati, all'età di 24 anni nel 1976, nella pieve di San Vincenzo a Torri a San Vincenzo a Torri, località nel Comune di Scandicci. Dallo stesso anno e per oltre vent'anni, fino al 1998, hanno vissuto nel quartiere di Santa Maria a Empoli e poi a Sovigliana.

In occasione del mezzo secolo insieme, nel giorno dell'anniversario, arrivano le congratulazioni per il traguardo raggiunto da parte delle figlie Sara ed Elisa, dei nipoti Giulia e Lorenzo e dei generi Stefano e Marco.

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