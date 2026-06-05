Barche di cartone e tanta goliardia: a Cerreto Guidi torna la "Crazy Cartoon Race"

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’associazione Canoa Club Turisti per Svago torna in grande stile con l’Evento più atteso del 2026, l’ormai famosa "CRAZY CARTOON RACE" che si terrà come sempre al Lago di Gavena, a Cerreto Guidi, nella giornata di Domenica 7 Giugno.

5 metri quadri di cartone, 2 rotoli di nastro adesivo ricevuti all’iscrizione, per costruire in poco più di due ore la propria imbarcazione e cimentarsi in una gara fra le più divertenti dell’anno. Da soli o in coppia, potrete vestirvi in modo originale, addobbare la barca con figure o nastrini e darle un nome unico perché oltre ai premi per i primi arrivati, sarà eletta anche la barca più originale.

Questo è il “Crazy Cartoon Race”, un evento goliardico ed ecologico al di fuori degli schemi che festeggerà la sua sesta edizione con nuove sfide tra grandi e piccini in una spassosa gara a tempo nelle acque del lago lungo un percorso definito e visibile dalle sponde del lago. La manifestazione che è aperta a tutti, parte con le iscrizioni nella mattina per poter ricevere il materiale nel primo pomeriggio ed essere pronti per una Gara che avrà il fischio di inizio alle 16.00 secondo il Regolamento registrato e visionabile sulla apposita pagina web o FB.

Ma Crazy Cartoon Race non è solo cartone, nell’area dell’Evento, fin dalla mattina ci saranno anche attività collaterali gratuite oltre ad un punto ristoro che accompagneranno la manifestazione…potrete provare gratuitamente la Canoa nelle acque del lago seguiti da istruttori Federali di Canoa dell’Associazione oppure sbirciare la nostra Esposizione di Pittura, ..novità di questa Edizione, potrete addirittura vedere o esporre i vostri oggetti non più usati con “lo Sbaracco”.

Per tutta la giornata, la WebRadio “Quasi Radio” ci accompagnerà con i loro speaker . Passione per la fotografia? ..niente paura, quest’anno l’evento godrà anche di un concorso Fotografico con premio per le foto più belle della giornata.

Il 7 Giugno quindi tutti al Lago di Gavena a Cerreto Guidi e per qualsiasi informazione, basta visitare il sito o la pagina Facebook dell’Evento oppure scrivere a info@crazycartoonrace.it

Ci vediamo tutti al Lago di Gavena!

Fonte: Ufficio stampa Canoa Club Turisti per Svago

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