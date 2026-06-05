Bus navetta gratuito a San Miniato durante i lavori all'ascensore

Sono attualmente in corso importanti lavori di sistemazione dell’impianto di funzionamento degli ascensori del parcheggio di Fonti alle Fate, resi necessari per garantire la piena sicurezza e l’adeguamento alle normative vigenti. Per ovviare al disservizio e limitare i disagi per cittadini e visitatori, l’amministrazione comunale ha attivato, a partire da sabato 6 giugno, un servizio di bus navetta gratuito di collegamento tra il parcheggio e il centro storico. Il servizio sarà attivo il martedì dalle 8 alle 12.40 (con corse ogni 30', tranne le ultime due che saranno alle 12.20 e l'ultima alle 12.40), sabato e domenica: 10 – 13 e 15.30 – 21 (con corse ogni 20', alternate tra giro corto e giro lungo). Il percorso sarà suddiviso in due: un anello corto con partenza e ritorno da Fonti alle Fate passando per Piazza Dante, e uno lungo con partenza e ritorno da Fonti alle Fate passando per Piazza Dante, Piazza del Bastione, Palazzo Comunale e Piazza Buonaparte. Il servizio non effettuerà fermate in Piazza del Popolo. Il servizio resterà in funzione fino al completo ripristino e alla riattivazione degli ascensori.

“La temporanea indisponibilità degli ascensori rappresenta un disagio che conosciamo bene e che stiamo affrontando con la massima attenzione – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. I lavori, in dirittura d'arrivo, riguardano la sostituzione del quadro elettrico e sono indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti e per consentirne la riapertura nel rispetto delle normative. Nel frattempo abbiamo voluto attivare un servizio navetta gratuito per assicurare un collegamento efficace con il centro storico e ridurre l’impatto su cittadini, lavoratori e attività. L’obiettivo è quello di ripristinare quanto prima un’infrastruttura strategica per la nostra città”.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento dei lavori e a valutare eventuali ulteriori misure a supporto della mobilità durante il periodo di intervento.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate