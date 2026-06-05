Carte di identità digitale, le aperture straordinarie della anagrafe di Castelfranco per passare alla Cie

Dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale e ai fini dell'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento cartaceo e verrà sostituita dalla carta di identità elettronica (Cie).

Il comune di Castelfranco di Sotto, grazie all'ufficio anagrafe, ha predisposto un'ulteriore finestra per permettere al cittadino di passare al nuovo documento di identità elettronico, aprendo in via straordinaria l'ufficio anagrafe per due pomeriggi oltre alle solite aperture ordinarie. L'ufficio anagrafe infatti rimarrà aperto anche il pomeriggio (dalle 14,30 alle 17) di mercoledì 10 Giugno a Castelfranco di Sotto, e nel pomeriggio di lunedì 22 giugno. Nello stesso pomeriggio sarà aperto anche l'ufficio anagrafe alla palazzina comunale di Orentano.

“Con le aperture straordinarie della anagrafe – spiega il sindaco Mini - abbiamo cercato di aiutare i cittadini a passare alla Carta d'Identità elettronica un passaggio che è un obbligo di legge e che andrebbe attuato prima del 3 agosto, quando la carta di identità cartacea perderà validità. Se dovessero rendersi necessarie, secondo gli uffici comunali ulteriori aperture straordinarie, valuteremo se e come attuare, intanto però esorto tutti coloro che ne abbiamo necessità ad avvalersi di queste due giornate o della aperture ordinarie dell'ufficio anagrafe”

I cittadini per accedere al servizio per il passaggio alla carta d'identità elettronica dovranno prendere un appuntamento anche per i due pomeriggi di apertura straordinaria, scrivendo a demografici@comune.castelfranco.pi.it oppure telefonare allo 0571/487229 – 0571/487227.

È possibile anche prenotare un appuntamento on line tramite il sito del Comune al seguente link: https://servizi.comune.castelfranco.pi.it/ServiziOnLine/Appuntamenti/Appuntamento. Il cittadino telefonando all'ufficio anagrafe riceverà anche tutte le istruzioni per espletare la pratica.

La carta di identità verrà poi inviata entro 5 giorni lavorativi dal ministero alla residenza del cittadino.

Inoltre anche i cittadini Aire potranno rivolgersi con appuntamento alla anagrafe di Castelfranco di Sotto o di qualunque altro comune italiano per passare dal documento di identità cartaceo a quello digitale, pratica questa che prima veniva espletata solo dai consolati, ma che per il passaggio alla Cie è stata estesa anche agli uffici anagrafe di tutti i comuni.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa