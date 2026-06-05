Trovato 29enne ferito in un sottopasso, è grave

Cronaca Certaldo
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Il caso a Certaldo. A accorgersene è stato un passante in tarda sera

È in ospedale in gravi condizioni un giovane trovato ferito a Certaldo. Verso le 22 di giovedì 4 giugno un 29enne di origini tunisine è stato ritrovato da un passante, era gravemente ferito alla testa. Si trovava in un sottopasso di Certaldo, in via XXVI luglio.

Il 29ene è stato portato in ospedale a Empoli dove è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero giudicate gravi. Si sospetta che in testa avesse una ferita da arma da taglio.

Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sulla vicenda. Presenti anche i sanitari con l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di telecamere utili a stabilire cosa sia successo.

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