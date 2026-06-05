Come cambia la viabilità a Empoli nel weekend

Nuovi eventi del tempo libero, dello sport ma anche lavori. per lo svolgimento delle varie attività si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina nelle zone e vie interessate.

Di seguito le ordinanze emesse in questi giorni.

LAVORI di SCARICO MOBILI – In via dei Neri, nel primo tratto, dall’intersezione con piazze XXIV Luglio a via Leonardo da Vinci, dalle 13 alle 15 del giorno 12 giugno 2026, divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori (ordinanza 253 del 4 giugno 2026).

TORNEO REGIONALE BEYBLADE – Un grande evento aperto a tutte e tutti i bladers di tutte le età e categorie d’Italia! Arriva a Empoli, al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra), il Torneo regionale Beyblade il giorno 13 giugno 2026. Apertura 8.30, inizio alle 10. Sfide, divertimento e tanta passione. In palio Aero Pegasus, i rarissimi Golden Wiro e Orochi, più gadget e sorprese. Per consentire la sosta dei mezzi degli espositori, organizzatori e partecipanti durante l’evento, dalle 7 alle 23, piazza Guido Guerra, all’interno del parcheggio alberato, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti, ad eccezione degli espositori, organizzatori e partecipanti (ordinanza 252 del 4 giugno 2026).

INAUGURAZIONE MEZZI SOCCORSO PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE EMPOLI – In vista dell’inaugurazione dei nuovi mezzi di soccorso delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in programma il giorno 13 giugno 2026, sarà disposta la modifica temporanea alla viabilità del parcheggio posto in via Bisarnella (lato Parco Mariambini), dalle 14 alle 24 del giorno 13 giugno 2026 divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e in via Bisarnella, ultimo tratto, compreso tra l’intersezione con via Giosuè Carducci e via Pievano Rolando, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego (ordinanza 251 del giorno 4 giugno 2026).

SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA PIOVOLA - Dalle 22 del 16 giugno alle 4 del 17 giugno 2026, in via Piovola, all’altezza del sottopasso ferroviario, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori di verifica visiva e fotografica del solaio del sottovia ferroviario (ordinanza 250 del giorno 4 giugno 2026).

GARA CICLISTICA - 48° GP CITTÀ DI EMPOLI – Organizzata dalla società sportiva “GS Maltinti Lampadari”, la corsa ciclistica categoria under 23 denominata “48° G.P. Città di Empoli”, in programma il giorno 13 giugno 2026 interesserà strade ricadenti nel Comune di Empoli. La partenza ufficiosa alle 12.45 circa dal Centro*Empoli, partenza ufficiale alle 13 da via Carraia di fronte alla Fabbrica Lampadari, e con arrivo alle 16.30 circa in via Carraia a Empoli.

Con ordinanza 249 del giorno 4 giugno 2026 ecco le disposizioni temporanee di viabilità: il 13 giugno, in via Torricelli, tratto compreso tra via Volta e via Carraia – dalle 14 alle 18 - divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara e residenti; via Bonistallo, tratto compreso fra via Luigi Galvani e via Carraia - dalle 6 alle 18 - divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara e residenti e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica; via Gianbattista Vico, tratto compreso fra via Carraia e via L. Pirandello - dalle 6 alle 18 - divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara e residenti e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 6 alle 18.

Via San Mamante, area adibita a parcheggio per il Centro*Empoli – lato Fi-Pi-Li, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 8 alle 13; via Salaiola Monterappoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 8 alle 15.30; via XI Febbraio, lato sinistro del tratto compreso tra via Tripoli e via De Amicis, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 16.30; via Giuntini, ambo i lati del tratto compreso tra via Cherubini e via Pratella, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 16.30; via Cherubini, lato sinistro del tratti compreso tra Torrente Orme e via de Giuntini, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 16.30; via di Carraia, ambo i lati del tratto compreso tra viale IV Novembre e via Pirandello, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 6 alle 18; via Pirandello ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 6 alle 18.

Si prosegue in via Verdi, lato destro del tratto compreso fra via Gaetano Fabiani e via Mario Fabiani divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 6 alle 18 e in piazzetta tra via Bonistallo e via Carrai, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica dalle 12 alle 18.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti istituiti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa