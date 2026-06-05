Disservizi Alia nell'Empolese, Mantellassi: "In corso riorganizzazione della raccolta porta a porta"

"Ieri abbiamo chiesto un incontro ad Alia sui disservizi che si stanno verificando in queste ore". A dirlo è il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, tramite un post su Facebook dove specifica che l'incontro con Plures Alia è avvenuto stamani: "Abbiamo fatto presente ad Alia le diverse segnalazioni di disservizi di queste ore. I disagi, va detto, non si erano mai verificati fino a pochi giorni fa".

Nella giornata di oggi anche anche gonews.it ha ricevuto la segnalazione di disservizi nella raccolta rifiuti di un'attività dell'Empolese Valdelsa, a cui sarebbe saltato il ritiro di umido, carta e plastica, con conseguente cattivo odore, aggravato dal caldo di questi giorni. Come ricorda Mantellassi, "il sistema di raccolta porta a porta ha subito un'importante riorganizzazione a partire dalla settimana scorsa, con la reinternalizzazione del sevizio e l'impiego per il servizio di raccolta ad Empoli di dipendenti diretti di Alia".

La stessa Plures Alia lo aveva annunciato nei giorni scorsi, spiegando che "la riorganizzazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione dei servizi che prevede la gestione diretta con proprio personale di alcuni territori comunali mentre altri sono interamente gestiti da appaltatori. L'obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territorialeL'obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territoriale". Sempre come specificato in precedenza il nuovo modello non prevede modifiche a calendari di esposizione dei rifiuti ma, "come avviene in ogni fase di cambio gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi, con possibili variazioni negli orari di ritiro in alcune strade o zone". Per questo Plures ha specificato di aver predisposto "un piano di monitoraggio finalizzato a intervenire tempestivamente in caso di criticità. Qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati entro le 24 ore successive, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale tramite Aliapp" o a contattare il call center (Qui i dettagli)".

"Abbiamo trasmesso subito tutte le zone che ci sono state segnalate ieri - prosegue il primo cittadino -. Nel giro di un paio di settimane il sistema entrerà a pieno regime: in questi giorni stanno già lavorando a sistemare i problemi emersi". Mantellassi conclude invitando la cittadinanza a "segnalare ad Alia il problema attraverso Aliapp o al Comune scrivendo a segr.sindaco@comune.empoli.fi.it". Anche Alia ricorda che "qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati entro le 24 ore successive, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale tramite Aliapp, l'applicazione gratuita disponibile per sistemi iOS e Android, così da consentire il recupero entro la mattina del giorno successivo".