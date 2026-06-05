Donare organi, a Fucecchio esposti i lavori degli studenti per sensibilizzare la cittadinanza

Da un'attività di educazione civica svolta in classe, gli alunni della scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio hanno dato vita ad un progetto volto a sensibilizzare la popolazione su una tematica delicata e molto attuale, la donazione degli organi, su cui proprio adesso il Ministero della Sanità sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione.

Durante le ore di educazione civica, infatti, gli studenti e le studentesse della classe 2B, guidati dall'insegnante Katia Fontanelli in collaborazione con il Consiglio di classe, hanno realizzato alcuni manifesti e disegni legati all'importanza della donazione. Cosi, grazie alla collaborazione tra l'istituto comprensivo e l'amministrazione comunale, è scaturita l'idea di esporre i lavori della classe presso l'ufficio anagrafe del Comune, visto che proprio al momento del rinnovo della carta d'identità elettronica è possibile dare il proprio consenso alla donazione.

Un modo per sensibilizzare la cittadinanza e, allo stesso tempo, dare importanza civica all'attività svolta dagli studenti.

In attesa di esporli all'ufficio anagrafe dopo la fine dell'anno scolastico, questa mattina i lavori sono stati presentati alla sindaca Emma Donnini e all'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, in visita a Fucecchio.

"Ci tengo a fare i miei complimenti ai ragazzi e alle ragazze che hanno lavorato a questo percorso, ottimamente condotto dalla professoressa Fontanelli - spiega la sindaca -. Da tempo ormai, come amministrazione comunale, sosteniamo l'importanza dell'educazione civica nella scuola, e lo dimostrano i tanti progetti che portiamo avanti grazie alla costante collaborazione con l'istituto comprensivo e la dirigente scolastica Angela Surace. Sarà un orgoglio esporre questi bellissimi lavori all'interno del nostro palazzo comunale, così da poter sensibilizzare la cittadinanza su un tema tanto importante quanto attuale".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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