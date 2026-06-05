Droga dello stupro nella minestra di una dipendente: si apre il processo a Prato

È stato disposto dal gip di Prato il giudizio immediato nei confronti di un uomo, presunto autore di violenza sessuale su una giovane dipendente, dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro in una minestra. Come reso noto dalla Procura di Prato l'inizio del processo è previsto per il 13 luglio.

I fatti risalgono al 15 dicembre 2025 quando la donna denunciò l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, dopo aver invitato la dipendente a restare qualche ora in più sul posto di lavoro le avrebbe offerto una minestra, contenente benzodiazepine, consumata sempre in azienda e che rese incosciente la giovane. Poi avvenne la violenza, che risulta documentata da immagini del sistema di video sorveglianza dello stesso locale.

Sempre da quanto denunciato al suo risveglio la giovane si ritrovò in un camper, con vestiti diversi da quelli che indossava al lavoro: non comprendendo cosa fosse successo, andò in ospedale denunciando l'accaduto. Come spiegato gli accertamenti medici non avrebbero evidenziato i postumi di un'aggressione sessuale ma, le indagini condotte dai carabinieri, hanno permesso di verificare quanto dichiarato dalla vittima e ricostruire i fatti. L'uomo fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, dove si trova tutt'ora. A luglio si aprirà il processo.