Eventi estivi a Empoli: scattano i divieti per vetro, lattine e spray urticanti

Si entra nel vivo dell’estate empolese e sono molti gli eventi in programma che vanno dai grandi concerti, alle feste di frazione, allo sport all’aperto. Nelle prossime settimane partiranno: il "Jump festival" (dal 10 al 14 giugno 2026) al parco di Serravalle; La Vela Streetball 4.0 (11, 12 e 13 giugno 2026) in via Magolo e "Brusciana in festa" (dal 19 al 21 giugno) nel giardino pubblico Palmiro Mancini.

Tutti eventi di richiamo in termini di partecipazione, pertanto entreranno in vigore la disposizione di sicurezza pubblica e di decoro urbano. Di seguito le ordinanze di divieto assoluto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari nei giorni delle varie manifestazioni, emesse oggi, venerdì 5 giugno 2026.

JUMP FESTIVAL – Nei giorni dal 10 al 14 giugno 2026, si svolgerà, al parco di Serravalle, la decima edizione del "Jump festival", concerti live, food e molto altro, organizzata dall’associazione Jump Live di Empoli che avrà inizio alle 17 del 10 giugno con proseguimento fino alle 24 del 14 giugno 2026 compresi.

Con ordinanza 256, per motivi di tutela della sicurezza e ordine pubblico, divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, per i giorni dal 10 al 14 giugno 2026: il 10, 11 e 14 giugno 2026 dalle 17 alle 1 del giorno successivo; il 12 e 13 giugno 2026 dalle 17 alle 3 del giorno successivo, all'interno dell’area del parco di Serravalle e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta

applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure

di informazione e di controllo.

LA VELA STREETBALL 4.0 – Evento sportivo dedicato al basket 3x3 organizzato dall’USE Basket di Empoli, in collaborazione con altre associazioni locali, con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare ragazze e ragazzi a questo sport e al progetto di Sport sociale gestito dal Centro Giovani di Avane. Nel programma della manifestazione parteciperanno squadre femminili e maschili suddivise in varie categorie a seconda delle annate delle atlete e degli atleti, che durante tutta la manifestazione saranno allestiti all’interno dell’area della Vela Margherita Hack (via Magolo, 32) vari punti ristoro in collaborazione con aziende locali e che vi sarà un intrattenimento musicale durante tutto l’evento. La manifestazione si svolgerà nei giorni 11,12 e 13 giugno 2026, dalle 10.

Con ordinanza 255 è fatto divieto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari nei giorni sopra indicati dalle 10 alle 24 all'interno della struttura della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe: l’introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

BRUSCIANA IN FESTA 2026 – Tre giorni di festa nella frazione di Brusciana (Giardino pubblico Palmiro Mancini9, dal 19 al 21 giugno 2026, organizzata dall’associazione APD Brusciana 1964 di Empoli. in quei giorni, con ordinanza 254 divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari: il 19 giugno 2026 dalle 18 alle 2 del 20 giugno 2026; il 20 giugno 2026 dalle 18 alle 2 del 21 giugno 2026; 21 giugno 2026 dalle 18 alle 2 del 22 giugno2026, all'interno dell’area del giardino di Brusciana e nelle sue immediate vicinanze: l’introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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