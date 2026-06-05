Farmacie di turno dal 5 giugno al 12 giugno

EMPOLI
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549
MONTELUPO
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461
SAN MINIATO
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032
Farmacie in appoggio:
sabato 6 e domenica 7 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173
SANTA CROCE SULL’ARNO
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009
CERTALDO
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451
MONTESPERTOLI
da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro