Farmacie di turno dal 5 giugno al 12 giugno

EMPOLI

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

MONTELUPO

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 (località La Scala) – tel. 0571-43032

Farmacie in appoggio:

sabato 6 e domenica 7 giugno dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Corso G. Mazzini, 122 – tel. 0571-30009

CERTALDO

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

MONTESPERTOLI

da venerdì 5 giugno dalle 20:00 a venerdì 12 giugno alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.