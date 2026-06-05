A Firenze la celebrazione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri

Cerimonia questa sera nella caserma "Felice Maritano" di Firenze, sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, per il 212° anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti numerosi autorità civili, religiose e militari: il comandante della Legione Carabinieri "Toscana", generale di Brigata Pierluigi Solazzo, nel suo intervento, sottolineando l'importanza delle funzioni di presidio e controllo svolte sul territorio dalle 326 stazioni dei carabinieri, ha tracciato un bilancio sull'attività operativa svolta in Toscana dall'Arma nel 2025.

In particolare i militari hanno proceduto su 132mila delitti, pari al 77% del totale, denunciato in stato di libertà 31.159 soggetti, arrestato 3.090 persone, gestito 297mila chiamate di emergenza al 112. Nell'ambito dei 237mila servizi esterni svolti, sono stati effettuati 728mila controlli di polizia.

Alle celebrazioni il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Generale di Divisione Carlo Cerrina e il Comandante Solazzo, hanno passato in rassegna il Reparto di Formazione, composto dalla Bandiera di Istituto della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, da sei plotoni di Allievi in Grande Uniforme Speciale della Scuola Marescialli e da sei plotoni costituiti dai vari Reparti dell'Arma presenti nel territorio regionale (6° Battaglione Carabinieri "Toscana", Comando Regione Carabinieri Forestale "Toscana", 2^ Brigata Mobile di Livorno, militari appartenenti ai Comandi Provinciali di Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena e dei Reparti di Specialità: T.P.C., N.I.L., N.O.E., Nucleo Elicotteri di Pisa e Unità Cinofile).

A seguire è stato letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica e l'Ordine del Giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Arma Salvatore Luongo, seguito dall'intervento del generale Solazzo. Subito dopo si è tenuta la consegna delle ricompense ai militari dell'Arma particolarmente distintisi in attività di servizio e in interventi di soccorso alla popolazione, nonché alla premiazione degli studenti vincitori della prima edizione del concorso letterario "Carabinieri al servizio della comunità", promosso dal Comando Legione Carabinieri "Toscana", d'intesa con il locale Ufficio Scolastico Regionale e che ha visto la partecipazione di alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

La cerimonia è stata preceduta, sin dalla mattina, dall'allestimento e apertura al pubblico sempre all'interno della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze di un "Villaggio della Legalità", ovvero un'estesa area espositiva di stand, mezzi ed equipaggiamenti di tutte le varie componenti operative e specialistiche dell'Arma operanti nella Toscana. Inoltre, sempre questa mattina, alla Caserma "Baldissera" alla presenza del generale di Brigata Pierluigi Solazzo, dopo la cerimonia dell'Alzabandiera è stata deposta una corona d'alloro in onore dei Caduti ai piedi del monumento al Carabiniere. In un clima di forte commozione e spiritualità, alla presenza dell'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Divisione Luigi Nardini, degli Ufficiali dello Stato Maggiore e del personale della Legione Carabinieri "Toscana"e del Comando Provinciale di Firenze, è stato osservato un momento di raccoglimento, con la lettura della Preghiera del Carabiniere e benedizione della corona da parte del Capo Servizio Assistenza Spirituale.

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