1000 Miglia 2026: la Fondazione Leonardo 500 in gara per celebrare il genio di Leonardo da Vinci

Fondazione Leonardo 500 annuncia la propria partecipazione alla 1000 Miglia 2026, in programma dal 17 al 21 giugno. L’equipaggio della Fondazione prenderà il via da Brescia per affrontare i 1.900 km della corsa più bella del mondo, da Brescia a Roma e ritorno, a bordo di una Alfa Romeo 1900 Super del 1957 che incarna lo spirito di ricerca e bellezza tipico del territorio toscano.

La partecipazione nasce dalla volontà di Fondazione Leonardo 500 di portare i valori di Leonardo da Vinci – innovazione, ingegno, connessione tra arte e tecnica – su una delle strade più iconiche d’Italia. La Mille Miglia non è solo una gara di regolarità: è un viaggio nella storia, nella cultura e nel paesaggio italiano.

Dichiara Gianpaolo Lastrucci, Presidente Fondazione Leonardo 500: "Partecipare alla 1000 Miglia è per noi il modo più emozionante di raccontare Leonardo fuori dai musei con gli stessi ingredienti che usava lui 500 anni fa. Corriamo per promuovere il territorio e i progetti della Fondazione”.

"La partecipazione della Fondazione Leonardo 500 alla Mille Miglia rappresenta un'importante occasione per portare il nome di Vinci e il messaggio universale di Leonardo lungo uno dei percorsi più affascinanti d'Italia - commenda Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Innovazione, ingegno, passione per la tecnica e valorizzazione del territorio sono elementi che accomunano l'opera di Leonardo e lo spirito di questa storica manifestazione. Auguro all'equipaggio della Fondazione un'esperienza ricca di soddisfazioni e un viaggio capace di promuovere, in Italia e nel mondo, l'identità culturale della nostra comunità".

Durante le 5 tappe Brescia - Salsomaggiore Terme - Firenze - Roma - Bologna - Brescia, l’equipaggio di Fondazione Leonardo 500 incontrerà enti, partner e sostenitori. L’auto sarà riconoscibile con i colori e il logo della Fondazione, a testimonianza del legame tra cultura, territorio e motori.

La 1000 Miglia 2026 vedrà al via 430 auto storiche selezionate, prodotte dal 1927 al 1957, provenienti da tutto il mondo.

Fondazione Leonardo 500

Nata a Vinci nel, Fondazione Leonardo 500 promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’opera e del pensiero di Leonardo da Vinci. Attraverso mostre, ricerca, progetti educativi e partnership internazionali, la Fondazione rende attuale il messaggio leonardiano per le nuove generazioni.

Fonte: Ufficio stampa