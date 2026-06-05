Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito 28enne

Cronaca Fucecchio
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foto gonews.it

Un 28enne è rimasto ferito a Fucecchio dopo un incidente stradale, le cui cause sono ancora del tutto da chiarire. I fatti sono avvenuti poco prima delle 9 di oggi, venerdì 5 giugno, in via Papa Giovanni XXIII, non lontano dalla Buca del Palio.

Il giovane era alla guida della sua auto quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato contro un altro mezzo in sosta. L'auto del 28enne si sarebbe poi ribaltata, finendo fuori strada.

Il 28enne ha riportato delle ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale a Empoli in codice giallo con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Presenti sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco.

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