Giochi Matematici Bocconi, Mirco Lucchesi secondo in Italia: vola alla finale internazionale

Un risultato di assoluto prestigio per il nostro istituto: Mirco Lucchesi, studente della classe 5A, ha conquistato il secondo posto nazionale nella categoria L1 Plus alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.

La Finale Nazionale dell’edizione 2026 si è svolta sabato 30 maggio presso l’Università Bocconi, richiamando circa 1.500 finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso un lungo percorso di qualificazione articolato in più fasi. Solo una piccola percentuale dei partecipanti alle semifinali riesce infatti ad accedere alla finale nazionale, rendendo la competizione una delle più selettive e prestigiose nel panorama matematico italiano.

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici rappresentano una manifestazione storica dedicata alla valorizzazione del pensiero logico e della creatività matematica. I concorrenti sono chiamati a risolvere problemi che richiedono intuizione, capacità di ragionamento, strategia e originalità, andando ben oltre la semplice applicazione di formule o procedure standard.

La categoria L1 Plus, nella quale Mirco ha ottenuto questo eccezionale risultato, è riservata agli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e raccoglie alcuni dei migliori giovani talenti matematici del Paese. Con il suo secondo posto nazionale, Marco si è distinto tra i più brillanti concorrenti italiani, dimostrando non soltanto solide competenze matematiche, ma anche notevoli capacità di analisi, concentrazione e problem solving. A seguito di questo eccellente risultato, Mirco rappresenterà l’Italia nella Finale Internazionale che si terrà sempre a Milano nei giorni 25 e 26 luglio.

Questo traguardo è il coronamento di un percorso costruito con impegno, passione e costanza. Mirco, dalla classe terza, ha sempre partecipato alle iniziative scolastiche e partecipato a varie competizioni di Olimpiadi della Matematica; la sua preparazione è migliorata nel tempo e ruolo fondamentale è stato svolto dalla sua curiosità intellettuale, perseveranza, capacità di affrontare problemi complessi e fiducia nelle proprie capacità.

L’intera comunità scolastica esprime le più vive congratulazioni a Mirco per questo straordinario successo, che rappresenta motivo di orgoglio per la scuola e testimonia come il talento, quando accompagnato dall’impegno e dalla passione, possa condurre a risultati di eccellenza a livello nazionale.

A Mirco vanno i nostri complimenti e l’augurio che questo importante traguardo sia solo una delle tante soddisfazioni future nel suo percorso di studio e di vita.

Fonte: Ufficio stampa