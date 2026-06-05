Giovane ferito in un sottopasso a Certaldo, Lega: "Sicurezza fuori controllo. Il sindaco non può continuare ad ignorare"

"La Lega Certaldo esprime forte preoccupazione per il gravissimo episodio avvenuto nella serata di giovedì 4 giugno nel sottopasso di via XXVI Luglio". Così si apre la nota diffusa dal gruppo locale del Carroccio in merito a quanto accaduto nella tarda serata di giovedì, quando un 29enne, di origine tunisina, è stato trovato da un passante nel sottopasso con una grave lesione alla testa. Il 29enne è stato trasportato all'ospedale di Empoli, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

"Si tratta di un fatto che si aggiunge ai ripetuti episodi di vandalismo che negli ultimi mesi hanno interessato anche il pieno centro cittadino, dove spaccio, bivacchi e risse sono ormai all’ordine del giorno, alimentando tra residenti e commercianti un crescente senso di insicurezza - dichiarano Eliseo Palazzo e Damiano Baldini di Lega Certaldo -. Da anni chiediamo interventi concreti per rafforzare il controllo del territorio: maggiore illuminazione nelle aree sensibili, videosorveglianza efficiente, più controlli nelle ore serali e la riqualificazione delle zone maggiormente esposte al degrado. Proposte rimaste del tutto inascoltate.

Di fronte a quanto accaduto - proseguono - chiediamo che il Sindaco Campatelli si assuma la responsabilità politica della situazione, attivandosi senza ulteriori ritardi presso la Prefettura affinché venga convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di analizzare la situazione di Certaldo e individuare misure straordinarie per garantire maggiore tutela ai cittadini.

La sicurezza non è una battaglia politica ma un diritto fondamentale. I cittadini di Certaldo meritano risposte concrete, presenza delle istituzioni e azioni efficaci per prevenire nuovi episodi di violenza e degrado".

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