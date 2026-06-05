Giovane ferito in un sottopasso, FdI Certaldo: "Per contrastare questi episodi tutti devono fare la propria parte"

"I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Certaldo Riccardo Borghini e Lucia Masini hanno appreso con preoccupazione dalla stampa del gravissimo episodio avvenuto ieri sera nei pressi della Stazione, dove è stato trovato ferito un giovane straniero che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Empoli in codice rosso". Così in una nota Borghini e Masini sul caso, su cui sono in corso le indagini, del 29enne trovato gravemente ferito nella sera di giovedì 4 giugno.

I consiglieri, proseguono da FdI Certaldo, "attendono con fiducia il lavoro delle Forze dell’Ordine per apprendere la dinamica dei fatti e per l’accertamento delle responsabilità ma non possono evitare di esprimere tutta la loro indignazione nel vedere come sia peggiorata la situazione nel comune di Certaldo in termini di sicurezza e di decoro urbano. Episodi di questo genere, così gravi, non erano mai accaduti. Una volta Certaldo era un paese tranquillo e vivibile, non vogliamo rassegnarci o abituarci ad accettare episodi come quello di ieri sera come inevitabili". Secondo i consiglieri "per contrastare questi fenomeni incresciosi tutti devono fare la propria parte, inclusa l’amministrazione comunale. Pare che l’episodio incriminato sia avvenuto nel sottopassaggio della stazione, Fratelli d’Italia ha più volte segnalato in Consiglio comunale la situazione di degrado e pericolo che caratterizza tutti i sottopassi nel nostro Comune. È stata approvata una mozione che impegna il sindaco e la giunta a provvedere - concludono - ci aspettiamo che si passi al più presto dalle buone intenzioni ai fatti, perché al momento non è stato fatto niente".

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