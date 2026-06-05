Tre giorni per il gran finale della Festa del Vino a Montespertoli

Volge al termine la 68ª edizione della Festa del Vino di Montespertoli, la manifestazione che da quasi settant'anni racconta il territorio, la sua cultura vitivinicola e la sua comunità. Dopo l’ottimo primo weekend, con i bicchieri andati a ruba e una partecipazione da record, la festa non ha mai smesso di crescere: anche nei giorni centrali la risposta del pubblico è stata straordinaria, confermando il grande successo di questa edizione. Fedele al claim di quest'anno — "Non è una sagra. Non è una fiera. È Montespertoli che si racconta" — l'ultimo fine settimana, da venerdì 5 a domenica 7 giugno, concentra alcuni degli appuntamenti più attesi, tra degustazioni guidate in Piazza del Popolo, la conclusione dei Giochi delle Contrade, cultura, solidarietà e spettacolo.

Venerdì 5 giugno si apre alle 19.00 in Piazza del Popolo con la degustazione "Il Trebbiano Toscano a Montespertoli: diverse espressioni a confronto", a cura dei Viticoltori (su prenotazione, max 30 posti). Dalle 20.00 spazio alla danza con l'esibizione della Scuola Tango Queer di Firenze, mentre l'Arena delle Contrade ospita dalle 21.00 lo spettacolo "Che spettacolo di Contrade – Oltre la sfilata". Anticipa l’arena delle contrade con la sfilata il “Balletto per la Pace". Le studentesse Norah Bruno e Sveva Bruno, provenienti dalla scuola Sguardi Danza, insieme a Elisa Dainelli, atleta di spicco della Ginnastica Ritmica, saranno le protagoniste di una coreografia costruita sulle note di "Su di noi", nella moderna versione nata dalla collaborazione tra Pupo e Dargen D’Amico. Le tre artiste in erba frequentano l'I.C. Don Milani e si esibiscono nell'ambito del Progetto Teatro della Narrazione.

La serata prosegue fino a notte fonda con il djset di Purple DJ, dalle 22.30 alle 2.00.

Sabato 6 giugno è la giornata clou. Si parte all'alba, alle 8.00, con l'escursione sui sentieri segnati dal CAI di Scandicci, per poi entrare nel vivo dal pomeriggio: alle 16.00 il mercatino artigianale anima Via Roma e Via Sonnino e nella Sala del Consiglio, viene presentata la nascita dell'Associazione Olivicoltori di Montespertoli con la degustazione di olio extravergine d'oliva ("Non solo vino!").