Grosseto, trovato il corpo senza vita di un uomo in una casa abbandonata

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Grosseto, in una ex Casa Cantoniera da tempo disabitata e resa inagibile perché pericolante. Dalle prime informazioni emerse il decesso potrebbe essere avvenuto da almeno una settimana.

Sul posto questo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri, con il personale delle investigazioni scientifiche per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, giunti sul posto in via Aurelia Nord con autoscala e "carro crolli" date le condizioni statiche dell'immobile. Il recupero del corpo è risultato particolarmente impegnativo, per la conformazione stessa dell'immobile e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie.

La palazzina abbandonata risulta essere stata frequentata negli anni da senza fissa dimora. Il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione: per chiarire le cause della morte, è stata disposta l'autopsia.

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