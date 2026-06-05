Grosseto, trovato il corpo senza vita di un uomo in una casa abbandonata

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

Sul posto carabinieri per le indagini e vigili del fuoco per il recupero, reso impegnativo dalle condizioni dell'immobile pericolante

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Grosseto, in una ex Casa Cantoniera da tempo disabitata e resa inagibile perché pericolante. Dalle prime informazioni emerse il decesso potrebbe essere avvenuto da almeno una settimana.

Sul posto questo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri, con il personale delle investigazioni scientifiche per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, giunti sul posto in via Aurelia Nord con autoscala e "carro crolli" date le condizioni statiche dell'immobile. Il recupero del corpo è risultato particolarmente impegnativo, per la conformazione stessa dell'immobile e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie.

La palazzina abbandonata risulta essere stata frequentata negli anni da senza fissa dimora. Il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione: per chiarire le cause della morte, è stata disposta l'autopsia.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
3 Giugno 2026

Grosseto, scontro auto-furgone sulla statale 223: estratto un conducente incastrato

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno, sulla Strada Statale 223, in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio (Grosseto), in direzione sud, dove un furgone e un'autovettura [...]

Grosseto
Cronaca
3 Giugno 2026

Grave incidente a Grosseto: muore 93enne travolta da un'auto

Non ce l'ha fatta la donna di 93 anni investita questa mattina in via Sonnino, a Grosseto, mentre stava, secondo una prima ricostruzione, attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto con l'auto, [...]

Grosseto
Cronaca
22 Maggio 2026

Lavoratori a nero e irregolari, tre attività sospese nel Grossetano

Sedici lavoratori a nero, richiesta di sospensione per tre attività, sanzioni e una denuncia. Questo è quanto emerge dai controlli della guardia di finanza a Grosseto e zone limitrofe nella [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina