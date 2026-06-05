Grosseto, trovato il corpo senza vita di un uomo in una casa abbandonata

Sul posto carabinieri per le indagini e vigili del fuoco per il recupero, reso impegnativo dalle condizioni dell'immobile pericolante
Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Grosseto, in una ex Casa Cantoniera da tempo disabitata e resa inagibile perché pericolante. Dalle prime informazioni emerse il decesso potrebbe essere avvenuto da almeno una settimana.
Sul posto questo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri, con il personale delle investigazioni scientifiche per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, giunti sul posto in via Aurelia Nord con autoscala e "carro crolli" date le condizioni statiche dell'immobile. Il recupero del corpo è risultato particolarmente impegnativo, per la conformazione stessa dell'immobile e per la presenza di laterizi danneggiati e macerie.
La palazzina abbandonata risulta essere stata frequentata negli anni da senza fissa dimora. Il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione: per chiarire le cause della morte, è stata disposta l'autopsia.
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