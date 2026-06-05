Leggerissimo: "Il sapore dei ravanelli" di Federica Antonelli

Cultura Toscana
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Mina è una giovane donna ricoverata in ospedale per un'appendicite. Tra le ansie ospedaliere, i dolori tipici di quella patologia, si ritrova a vivere momenti particolari quando arriva la nuova compagna di stanza, la signora Vichy, così misteriosa e magnetica ai suoi occhi. Anche grazie ai dialoghi con la nuova arrivata, Mina compie, pur dal suo letto, un viaggio nel passato attraverso le sue radici, un viaggio che dirà molto anche di sé stessa.

Federica Antonelli, giornalista originaria di Ponsacco, ha pubblicato da poco la sua opera prima, "Il sapore dei ravanelli", edito da Robin. È un romanzo brevissimo ma in cui la lunghezza non conta affatto, dato che è in grado di evocare tempi e spazi che, pur lontani da noi, cominciano a essere familiari mano a mano che si va avanti con la narrazione.

Con la sua scrittura delicata e profonda, Antonelli tira fuori una storia avvincente, non priva di colpi di scena. È un libro intenso sul mondo femminile, dove le riflessioni sui legami familiari, sui rapporti interpersonali e anche sul dolore (fisico e non solo) si prendono la scena e rendono la lettura gradevole e per certi versi affascinante.

Titolo: Il sapore dei ravanelli
Autore: Federica Antonelli
Casa editrice: Robin
Anno di pubblicazione: 2026
Pagine: 112
Prezzo di copertina: 16 euro

 

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