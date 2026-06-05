Tutto pronto per il il 'Jump festival' al parco di Serravalle di Empoli

Manca sempre meno al Jump festival, la rassegna musicale in programma dal 10 al 14 giugno 2026 (dalle 17) al parco di Serravalle di Empoli. Cinque giorni di musica dal vivo, intrattenimento e street food, e un programma rivolto a un pubblico di tutte le età. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Jump Live con il patrocinio del Comune di Empoli e rientra nel cartellone estivo 'Uno spettacolo d'estate'.

Il programma

Si parte il 10 giugno con la Bandabardò, in tour con 'Se mi rilasso… collasso', preceduta dall'esibizione di Centherbe. Il progetto musicale del cantautore attraversa diverse fasi: dal power trio Triludo, attivo nei primi anni Duemila, fino agli album più recenti come Natura Docet (2024) e Scheletri (2025), passando per un’intensa attività live e collaborazioni con altri artisti della scena indipendente.

Il programma è già noto. Il primo giorno (10 giugno) farà tappa nel cuore pulsante dell’estate empolese, la Bandabardò in tour “Se mi rilasso…collasso”, opening Centherbe.

Dopo sarà il turno della Bandabardò che porterà sul palco il proprio repertorio storico, a partire dal live 'Se mi rilasso… collasso', che ha segnato una delle fasi iniziali della loro carriera. La band conta numerose pubblicazioni, tournée in Italia e all’estero e diverse collaborazioni con artisti della scena italiana.

L'11 giugno è previsto il concerto dei 99 Posse, gruppo attivo dagli anni ’90 e legato alla scena hip hop e raggamuffin italiana, con un lungo percorso artistico e un’intensa attività live.

Il 12 giugno sarà dedicato alla musica elettronica con il progetto Combinazione, che riunisce Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, figure storiche della club culture italiana tra anni ’90 e 2000.

Il 13 giugno spazio allo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”, format dedicato alle hit del decennio e a un’impostazione dal vivo con performance e DJ set.

La chiusura del festival, il 14 giugno, vedrà il concerto di Gianni Drudi e il DJ set di Jack Mazzoni.

Per informazioni è possibile contattare l'associazione Jump Live all'indirizzo email associazionejumplive@gmail.com oppure ai numeri 331 9749060 (Roberto) e 334 8092835 (Luca).

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