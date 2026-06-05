Dall'aula alla guida del Sant'Anna di Pisa: Marina Petri è la nuova Direttrice Generale

Scuola e Università Pisa
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Ex allieva dell'ateneo ed ex dirigente alla Presidenza del Consiglio per il PNRR, Petri assume l'incarico per i prossimi tre anni. Il Rettore Vitiello: "Scelta di grande valore".

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha conferito alla dott.ssa Marina Petri l’incarico di Direttrice Generale per la durata di tre anni rinnovabili, a partire dal 1° giugno 2026.

Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant’Anna, dove è stata dal 2009 al 2014 Allieva Ordinaria in Scienze Giuridiche. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza, un Master in analisi economica del diritto europeo presso il College of Europe di Bruges e un Dottorato di ricerca in International Law and Economics all’Università Bocconi, Petri ha maturato esperienze lavorative nel privato e nel pubblico, dove dal 2020 riveste ruoli dirigenziali. Prima di questo incarico, è stata Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della Struttura di Missione PNRR, con particolare riferimento al coordinamento delle attività relative al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nel Piano.

"Ringrazio il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico per la fiducia che mi hanno dimostrato. Affronterò questo incarico con spirito di ascolto, senso delle istituzioni e determinazione nel perseguire gli obiettivi strategici della Scuola, mettendo a disposizione dell’intera comunità il mio entusiasmo e le mie competenze" è il primo commento della Direttrice Generale Marina Petri.

"La nomina di Marina Petri a nuova Direttrice Generale rappresenta una scelta di grande valore per la Scuola Sant’Anna. Alla sua comprovata competenza professionale si aggiunge un legame profondo con la Scuola, della quale è stata Allieva Ordinaria. A nome dell'intera comunità, rivolgo alla dott.ssa Petri i migliori auguri di buon lavoro e desidero ringraziare la dott.ssa Alessia Macchia per il contributo offerto alla crescita della Scuola e il dot Giovanni Viale per la professionalità con cui ha gestito la fase di transizione" dichiara il Rettore Nicola Vitiello.

Fonte: Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna

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