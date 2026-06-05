Montelupo, "Riformisti a confronto": sabato 13 giugno il dibattito sul futuro delle alleanze

La Federazione dei Giovani Socialisti dell’Empolese Valdelsa promuove per sabato 13 giugno alle ore 17.30, presso la Casa del Popolo ARCI Erta di Montelupo Fiorentino, l’iniziativa pubblica "Riformisti a confronto", un momento di dibattito e approfondimento dedicato al ruolo delle culture laiche e riformiste nel panorama politico italiano in vista delle prossime elezioni politiche.

L’incontro vedrà la partecipazione di giovani rappresentanti di +Europa, ORA!, Azione e Federazione dei Giovani Socialisti, con la moderazione del giornalista de La Repubblica Giovanni Guidi. Al centro della discussione vi saranno alcuni dei principali nodi politici che attraversano oggi l’area riformista: il significato stesso dell’essere riformisti nel contesto contemporaneo, il posizionamento dei diversi partiti rispetto alle future scadenze elettorali, le strategie da costruire sui territori e il rapporto con i due principali schieramenti politici.

Saranno affrontati temi come i problemi e le ambiguità del cosiddetto "terzo polo", la possibilità di conciliare il terzopolismo con competizioni amministrative e regionali tradizionalmente bipolari, ma anche le questioni aperte nel campo progressista, dal rapporto con il Movimento 5 Stelle alle diverse sensibilità emerse sulla guerra in Ucraina.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire un confronto aperto e concreto sulle prospettive delle forze riformiste e sul contributo che queste possono offrire alla costruzione di una proposta politica credibile per il Paese in vista delle elezioni del 2027.

Al termine del dibattito sarà inoltre proposto ai partecipanti un sondaggio aperto per raccogliere opinioni e orientamenti sul futuro collocamento dei riformisti: insieme in un progetto alternativo che scardini l’attuale bipolarismo, nel campo progressista, oppure ciascuno con un proprio percorso autonomo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. A seguire è previsto un momento conviviale con giropizza.

Sabato 13 giugno, ore 17.30

Casa del Popolo ARCI Erta – Montelupo Fiorentino

Per la Federazione dei Giovani Socialisti dell’Empolese Valdelsa il confronto tra culture politiche diverse ma accomunate da una

vocazione riformista rappresenta oggi uno strumento fondamentale per costruire idee, alleanze e prospettive capaci di affrontare le sfide dei prossimi anni.

Fonte: Federazione giovani socialisti Empolese Valdelsa

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