'Mythos, Iliade e Odissea' in scena a Castelfranco di Sotto

Sabato 6 giugno alle 21 al teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto va in scena Mythos, Iliade e Odissea, uno spettacolo incentrato sul racconto dei due poemi omerici. Questo appuntamento, l'ultimo della serie, si inserisce nel programma del cartellone 'Fare Teatro, fare Comunità 2026' voluto dall'amministrazione Mini.

Un racconto che rivisita i temi immortali dei poemi omerici attraverso la regia di Camillo Marcello Ciorciaro. Uno spettacolo che farà riaffiorare l'epica omerica proprio dal palco del teatro di Castelfranco, portando lo spettatore alla riscoperta degli albori della nostra civiltà occidentale in una costruzione avvincente e accattivante, dove temi come la guerra, l'umanità (pietas), l'astuzia, l'amicizia, il coraggio verranno riproposti la pubblico in chiave moderna e comprensibile.

“Con questo spettacolo - spiega il sindaco Fabio Mini - si chiude il cartellone 'Fare Teatro, fare Comunità 2026' che abbiamo voluto come passaggi di rilancio dell'offerta culturale castelfranchese. Sarà una serata dove cercheremo di riscoprire le nostre origini culturali di occidentali, attraverso la narrazione dei poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea due opere immortali scritte all'alba della nostra storia e che ancora oggi sono un faro culturale, per l'immortalità dei temi che animano i due poemi. Non mancate, sarà uno spettacolo interessante e avvincente, dove l'epica dell'Iliade e l'avventura dell'Odissea si fonderanno con coraggio”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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