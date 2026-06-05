Palio di Fucecchio, l'appuntamento col Premio Cardini

Torna mercoledì 10 giugno il Premio “Tommaso Cardini”, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi legati al Palio di Fucecchio, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente dei Fratres Donatori di Sangue e figura centrale del Palio di Fucecchio, di cui fu padre fondatore nel 1981.

Come da tradizione, il premio celebra l’impegno e la qualità del lavoro svolto dalle Contrade nella realizzazione della sfilata storica della 45ª edizione del Palio di Fucecchio, valorizzando l’attenzione alla ricerca storica, ai costumi e all’interpretazione scenica da parte delle sartorie e dei gruppi sfilata. Location confermata quella di Parco Corsini, mercoledì 10 giugno dalle 21.30 in poi (l'evento sarà visibile anche in diretta sui canali social del Palio).

Nel corso della serata saranno assegnati i riconoscimenti nelle sei categorie previste dal concorso: Miglior sceneggiatura, Miglior personaggio maschile, Miglior personaggio femminile;, Miglior coppia, Miglior gruppo musici, Miglior gruppo sbandieratori.

A decretare i vincitori è stata una qualificata giuria composta da esperti e docenti universitari di storia del costume e delle tradizioni, che ha esaminato sia il corteggio storico del 24 maggio ma anche l'esibizione dei gruppi musici e sbandieratori nell'ultimo Gran Galà, con le performance in questione che sono valse una quota parte del 30% sui rispettivi punteggi. La commissione giudicatrice della sfilata è stata presieduta da Bruna Niccoli, affiancata dal vicepresidente Riccardo Mugellini e da Samuele Magri, Luca Serra, Gianmarco Di Sacco, Paolo Tomei, Jacopo Pessina e Alice Pugnana.

«Il Premio “Tommaso Cardini” - sottolinea l'assessore alla cultura Alberto Cafaro - rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del percorso che accompagna il Palio di Fucecchio, perché valorizza il grande lavoro di ricerca, creatività e passione portato avanti dalle sartorie delle Contrade durante tutto l’anno. Attraverso questo riconoscimento rendiamo omaggio non solo alla memoria di Tommaso Cardini, figura fondamentale per la nascita e la crescita del Palio, ma anche all’impegno di tanti volontari che contribuiscono a mantenere viva una tradizione che è parte integrante della nostra cultura».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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