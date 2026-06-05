Parco LiberaTutti, sarà rimossa una struttura

L'Amministrazione comunale di Certaldo informa che, nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio e manutenzione delle aree gioco pubbliche, è stata disposta la rimozione di una struttura ludica presente all'interno del Parco LiberaTutti.

A seguito di alcune segnalazioni e delle verifiche effettuate, il gioco era già stato temporaneamente messo in sicurezza mediante apposita recinzione e reso non accessibile agli utenti nelle scorse settimane, in via precauzionale.

Successivamente, l'Ufficio Tecnico comunale ha effettuato ulteriori sopralluoghi e approfondimenti per valutare la possibilità di recuperare la struttura attraverso interventi di manutenzione e restauro. Le verifiche hanno tuttavia evidenziato che la soluzione più appropriata, sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità, è procedere alla sua rimozione e al conseguente smaltimento.

L'Amministrazione procederà ora a valutare le possibili soluzioni per la sostituzione del gioco, coinvolgendo anche il Tavolo Permanente per il Parco Libera Tutti come previsto dal Patto di Collaborazione, con l'obiettivo di mantenere e migliorare la qualità degli spazi dedicati all'interno del Parco LiberaTutti, area gioco inclusiva che rappresenta un punto di riferimento per l'accoglienza e la partecipazione dei bambini e delle bambine del territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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