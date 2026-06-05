Al Parco di Serravalle arriva il B-Side Festival tra musica e inclusione

Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono luci e suoni del B-Side Festival: due giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il Consorzio COOB, MangeRete cooperazione alimentare e tante altre realtà del territorio.

Con il supporto del Comune di Empoli si darà voce a ciò che spesso resta "nel lato B" della cooperazione sociale: l’inserimento lavorativo delle persone fragili a cui sarà dato il palco principale. Inclusione e lavoro saranno infatti al centro di talk tematici che coinvolgeranno amministratori pubblici e imprenditori, con l’obiettivo di promuovere una cultura del lavoro sempre più inclusiva.

B-Side Festival è un nuovo punto d'incontro dove la musica si fonde con il valore del lavoro e la forza dell'integrazione: un luogo aperto alle culture, alle esperienze e alle persone per crea dignità, relazioni e futuro.

B-Music

Sul palco il 27 giugno si esibirà Ex-Opera con uno spettacolo live immersivo che fonde voci liriche ed orchestra sinfonica con la potenza della musica elettronica contemporanea. Fino a 20 elementi sul palco tra DJ, cantanti, pianoforte, chitarra e orchestra.

Il 28 giugno sarà la volta di Leonardo De Andreis, una voce contemporanea, capace di raccontare il presente con autenticità e sensibilità. Un intervento che si inserisce perfettamente nello spirito del festival, dove musica, parole e persone si incontrano per dare spazio a nuove prospettive.

Con lui ci saranno anche Edoardo Brogi per una giornata di musica, energia e partecipazione, e Andrea Maestrelli.

Per l’occasione, Massimiliano Piluzzi, in arte Masito, rapper del gruppo "Colle der Fomento" dai primi anni ‘90, ha realizzato il logo della campagna Controvento di Legacoopsociali. Oltre alla sua carriera musicale, Masito è attivo come grafico e calligrafo, autore di loghi e copertine per numerosi artisti e gruppi rap italiani dagli anni ‘90 a oggi, e ha collaborato con importanti brand come Casio G-Shock e New Era. Per la campagna Controvento ha scelto un lettering semplice e leggibile, affiancato da un pittogramma dinamico in cui una figura stilizzata prende forma e si anima attraverso diverse posizioni, così da trasmettere un senso di movimento e vitalità.

B-Food

B-Side Festival è anche cibo buono e inclusivo, grazie alla partecipazione di una quindicina di cooperative sociali che porteranno le loro specialità nella città toscana con il Food truck social.

Ci saranno:

Tuttibuoni – Cooperativa Sociale K2B, Arezzo,

Melosgrano – Cooperativa Sociale Melograno, Bologna

La Conserveria – Associazione La Conserveria

Il Bistrottino – Cooperativa Sociale Gruppo Gamma, Cremona

Comì Com’è – Fondazione Mai Soli, Pistoia

Magerete – Consorzio Care Expert, Reggio Emilia

Podernuovo di Maremma – Cooperativa Agricola Sociale, Grosseto

Cotti in Fragranza – Cooperativa Sociale Rigenerazioni, Palermo

Liberi per Natura – Consorzio Macramè, Reggio Calabria

Bello Fresco – Cooperativa Sociale SintesiMinerva, Empoli

Le Ghiottonerie di Casa Lorena – Cooperativa Sociale Eva, Caserta

Angolo Dolce – Cooperativa Sociale La Fabbrica dei Segni, Milano

Borseggi – Cooperativa Sociale L’Officina dell’Abitare, Milano

Genepy & Others – I Ciliegi Selvatici, Cuneo

Frolla Microbiscottificio – Ancona

Fonte: Ufficio stampa SintesiMinerva