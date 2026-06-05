Piera Masini è stata eletta segretaria del Pd di Cerreto Guidi

Si è concluso sabato 30 maggio, con l’ultimo congresso a Lazzeretto, il percorso congressuale dell’Unione comunale del Partito democratico di Cerreto Guidi. Gli incontri sono stati molto partecipati e si è arrivati all’elezione unanime di Piera Masini a segretaria del Pd locale. Contestualmente l’assemblea si è espressa compatta per Maurizio Cei come segretario di Federazione.

La nuova segretaria, che succede ad Alessio Tanganelli, ha dichiarato: "Credo che il PD a Cerreto Guidi non debba lavorare solo per mantenere l’esistente, ma cercare di guardare oltre, pensare al futuro e allo sviluppo della propria comunità. Fare politica significa avere ben chiari valori e ideali di riferimento e trasferirli nelle azioni che devono rafforzare i legami con il territorio, ove già esistono, e riprendere contatto con le realtà dove la nostra presenza si è indebolita, individuando una serie di iniziative capaci di riavvicinare coloro che hanno i nostri valori, ma hanno perso il riferimento sul territorio.

Sarà fondamentale anche prendere contatto con le associazioni presenti nel territorio, rafforzare il legame con le Donne Democratiche, i GD e la Federazione Empolese Valdelsa, lavorando per creare momenti di incontro che ci permettano di ricreare una rete di persone “orgogliose” di essere del PD: un PD come luogo della discussione politica e punto di riferimento per le militanti e i militanti.

Altrettanto fondamentale dovrà essere il rapporto con l’amministrazione attuale, seguendola con attenzione, sostenendola nelle scelte e cercando sempre uno scambio costruttivo attraverso il confronto organizzato sia sul programma che sugli obiettivi da sviluppare sul nostro territorio, nel rispetto della reciproca autonomia".

Sono stati eletti anche i presidenti dei quattro circoli: a Cerreto confermata Francesca Brotini, a Lazzeretto confermato Massimiliano Benozzi, a Sabbia è stata eletta Margherita Porrà, mentre a Bassa/Gavena/Pieve è stato eletto Salvatore Cannataro.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa