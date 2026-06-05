Motocross, il Santa Barbara di Ponte a Egola ospita la Semifinale del Campionato Italiano Junior

Un fine settimana di grande motocross giovanile attende il Crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola, pronto ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale: la Semifinale del Campionato Italiano Motocross Junior, riservata alle categorie Cadetti 65, la Coppa Italia Debuttanti e il primo round delle Finali Junior/Senior della classe 85.

Sabato e domenica il celebre impianto toscano del Moto Club Pellicorse si trasformerà nel cuore pulsante del motocross italiano giovanile, ospitando decine di giovani talenti provenienti da tutta Italia, tutti accomunati da un obiettivo preciso: conquistare un posto tra i protagonisti delle finali nazionali e continuare il proprio percorso di crescita sportiva verso il motocross che conta.

Il tracciato del Santa Barbara, preparato con la consueta professionalità e attenzione dal Moto Club Pellicorse, in stretta collaborazione con Off Road Pro Racing, promoter del campionato, si presenta in condizioni ottimali. Grande cura è stata riservata non soltanto alla pista, ma anche ai servizi dedicati a piloti, team e pubblico, con l’obiettivo di offrire un evento all’altezza dell’importanza della manifestazione.

A scendere in pista saranno i giovani protagonisti delle cilindrate 65cc e 85cc, chiamati a confrontarsi su uno dei tracciati più selettivi e storici del panorama nazionale. Per le categorie Cadetti 65 e Debuttanti, la tappa di Ponte a Egola rappresenterà un passaggio fondamentale verso le Finali del Campionato Italiano Junior, dopo il completamento delle selettive territoriali disputate nelle scorse settimane.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio ai giovanissimi della Coppa Italia Debuttanti, chiamati a giocarsi un’opportunità importantissima: i primi tre classificati conquisteranno infatti l’accesso alle Finali nella categoria Cadetti, entrando ufficialmente tra i protagonisti del motocross giovanile nazionale.

Per i Cadetti 65, invece, quella di Ponte a Egola sarà una vera e propria semifinale decisiva, dalla quale uscirà il quadro definitivo dei piloti qualificati alle Finali nazionali. Un passaggio cruciale che completerà la lista dei protagonisti attesi nei round conclusivi della stagione.

Scenario differente per la classe 85 Junior e Senior, che al Santa Barbara inaugurerà direttamente il primo dei quattro round finali del Campionato Italiano. Una fase già decisiva della stagione, dove il margine d’errore sarà ridottissimo e ogni punto conquistato potrà fare la differenza nella corsa ai titoli nazionali.

Dopo la conclusione delle selettive, il Campionato Italiano MX Junior entrerà così nella sua fase più intensa, con un calendario che proseguirà nei prossimi mesi attraverso i prestigiosi appuntamenti di Faenza, Alghero e Mantova, chiamati a decretare i nuovi protagonisti del motocross italiano.

Il Santa Barbara si prepara dunque a vivere un weekend di sport, passione e grandi emozioni, confermandosi ancora una volta uno dei punti di riferimento del motocross nazionale e un palcoscenico ideale per la crescita dei campioni di domani.

Giorgio Sardi (Presidente Moto Club Pellicorse): "Per il Moto Club Pellicorse è motivo di grande orgoglio ospitare una manifestazione così importante dedicata ai giovani talenti del motocross italiano. Il settore giovanile rappresenta il futuro di questo sport e poter accogliere al Santa Barbara piloti provenienti da tutta Italia significa continuare a investire in valori come passione, crescita e sana competizione. Insieme a tutto il nostro staff abbiamo lavorato con grande impegno per preparare al meglio il tracciato e garantire un evento all’altezza delle aspettative di piloti, famiglie e addetti ai lavori. Sarà un weekend di grande sport e spettacolo, e siamo felici di poterlo condividere con il nostro territorio”.

Fonte: Moto Club Pellicorse- Ufficio Stampa