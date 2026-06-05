Premio letterario Leonardo 2026, chi sono i vincitori

Cultura
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La cerimonia il 2 giugno in Biblioteca Leonardiana

Circa 160 partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno dato vita alla 14ª edizione del Premio Letterario Nazionale di racconti e poesie ‘Leonardo’, che lo scorso lunedì 2 giugno ha radunato i premiati e il pubblico nei locali della Biblioteca Leonardiana, a Vinci.

Tema del 2026 "L'ingegno. Quella volta che mi venne un'idea geniale per creare… per immaginare… per anticipare il futuro", con il quale la manifestazione si allinea al tema degli eventi del 2026 a Vinci, ovvero l'Anno dell'Ingegno, appunto.

I vincitori

Fra gli adulti, il racconto che ha vinto la manifestazione è quello di Pietro Raimero, che ha preceduto sul podio Alessandro Corsi e Rosa Belladonna; fra le poesie, Alessandro Corsi si è classificato primo, davanti a Tiziana Monari e Margherita Floresatta.

Matilde Martini, da Lamporecchio, ha vinto nella categoria Racconto fra i giovani, seguita da due alunni del Calasanzio di Empoli: Achille Ammirati e Benedetta Zunino; menzione speciale è andata a Camilla Santalucia e Lucia Russetti (Empoli, Lucia Cozza (Lamporecchio) e Giulio Tanini (Monsummano Terme).

Fra i giovani poeti, Marco Vettori di Monsummano Terme si è classificato primo, seguito da Manuel Pratelli di Empoli e da Eva Di Candia, sua concittadina.

Miriam Giovannini (Empoli, Tommaso Chironi e Gioele Ferrara (Lamporecchio) hanno ricevuto una menzione a testa.

Il premio

La quattordicesima edizione del premio letterario nazionale ‘Leonardo’ è stata organizzata dal circolo culturale Auser ‘La Piazza’ in collaborazione con lo Spi-Cgil Lega Empolese Valdelsa ‘Bruno Trentin’.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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