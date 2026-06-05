È scomparso il professor Carlo Baccetti, Empoli e la Toscana in lutto

Empoli, così come tutta la Toscana, è in lutto. Se ne è andato Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e in tutta Italia.

Dopo la laurea in Filosofia a Firenze con tesi in Storia delle dottrine politiche e il dipolma di perfezionamento a Urbino, era stato ricercatore e poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno.

Aveva insegnato a UniFi Scienza politica e Governo locale nei Corsi di laurea triennale "Scienze politiche" e "Sociologia e politiche sociali" e Politica locale nel Corso di laurea magistrale "Disegno e gestione degli interventi sociali ".

Ha insegnato nell'Università Autonoma di Barcellona, ha svolto attività di ricerca e di insegnamento presso l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) di Barcellona. È stato docente di Governo locale presso la Scuola di specializzazione in Scienze amministrative e dell'organizzazione dell'Università di Catania.

Inoltre era redattore capo dei Quaderni dell'Osservatorio elettorale, nonché socio della Società Italiana di Studi Elettorali (SISE) e della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Dal 2012 è stato Presidente del Corso di laurea triennale in Servizio Sociale dell’Università di Firenze.

Carlo Baccetti nella sua carriera ha studiato le trasformazioni dei partiti politici italiani, occupandosi in particolare del PCI, PDS-DS e dei partiti postdemocristiani. Focus dei suoi studi sono stati anche le culture politiche nelle regioni rosse e le politiche sociali locali.

Nel 2024 si era candidato nella lista di Siamo Empoli per le amministrative empolesi. "Ciao Carlo Baccetti, persona di grande livello umano, morale, docente universitario, storico, appassionato di Storia locale e di politica e tanto altro. Sei stato, tra i tanti tuoi impegni di vita, candidato "di servizio", come ci tenevi a sottolineare, con SiamoEmpoli. Noi ti abbracciamo e ricordiamo con affetto, una grande perdita per tutta la città di Empoli" ha scritto Siamo Empoli su Facebook.

Notizie correlate