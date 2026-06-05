Protezione Civile, a Fucecchio torna il campo scuola

Dopo il successo della prima edizione, torna il campo scuola “Anch'io sono la Protezione Civile”, promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Fucecchio OdV con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Comune di Fucecchio, del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Lucca, del SECOV ANC Nazionale e della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Il campo, rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni, si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio presso il parco Corsini, in orario 8:30-13:00. Potranno partecipare fino ad un massimo di 35 partecipanti e, al fine di rendere la didattica più efficace, è prevista l’organizzazione di campi omogenei suddivisi nelle fasce di età 10-13 anni e 14-16 anni. In programma attività pratiche e formative sul tema della protezione civile e della prevenzione, che offriranno ai partecipanti la possibilità di imparare e conoscere le buone pratiche di protezione civile, i rischi del territorio e le azioni da intraprendere in caso di emergenza. Previste anche uscite programmate, tra cui le visite al Centro Operativo Comunale di Fucecchio e al Centro Operativo Intercomunale del Circondario Empolese Valdelsa, oltre ad una visita guidata con l'Arma dei Carabinieri Forestali.

Il programma è studiato per offrire ai giovani una formazione teorico-pratica su protezione civile, tutela ambientale, primo soccorso e comportamenti da adottare in caso di emergenza: attraverso il gioco, l’esperienza diretta, la condivisione e l’aiuto reciproco, i partecipanti apprenderanno competenze fondamentali per la sicurezza personale, ambientale e sociale.

"Ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Fucecchio che anche quest'anno ha deciso di investire in questo campo - dichiara la sindaca Emma Donnini -. Un progetto dalla forte valenza educativa per tutti i ragazzi e le ragazze che decideranno di provare questa bellissima esperienza. Come amministrazione comunale sosteniamo fortemente questa iniziativa, che permette ai giovani di imparare le buone pratiche di protezione civile in un contesto di divertimento e socialità".

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all'indirizzo info.ancfucecchio@gmail.com.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa