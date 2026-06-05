Tra i cinque migliori comandanti di stazione d'Italia premiato il comandante di Quarrata

"Quando un comandante di stazione viene premiato tra i cinque migliori d’Italia non si riconosce soltanto il valore di una persona. Si premia un modo di interpretare il servizio allo Stato: esserci sempre, conoscere il territorio, costruire fiducia con i cittadini e garantire sicurezza con professionalità e umanità. Per questo il riconoscimento conferito oggi al Luogotenente Carica Speciale Salvatore Maricchiolo ci rende particolarmente orgogliosi".

Lo dichiarano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, commentando il prestigioso riconoscimento ricevuto questa mattina a Roma dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Quarrata durante la Festa nazionale dell’Arma.

"Chi vive Quarrata conosce il valore del lavoro svolto in questi anni dal comandante Maricchiolo. Un lavoro fatto di presenza costante, ascolto, capacità investigativa e vicinanza alla comunità. Questo premio nazionale certifica ciò che tanti cittadini avevano già compreso: dietro quella divisa c’è un servitore dello Stato che ha saputo diventare un punto di riferimento per il territorio".

"Ma un riconoscimento di questo livello non nasce mai dal lavoro di una sola persona. È il risultato di una squadra che opera ogni giorno con dedizione e spirito di servizio. Per questo rivolgiamo le nostre congratulazioni e la nostra gratitudine a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado che, ieri e oggi, hanno prestato servizio nella Stazione di Quarrata e hanno collaborato con il Luogotenente Maricchiolo contribuendo ai risultati raggiunti. Questo premio porta il suo nome, ma parla anche del loro impegno quotidiano".

"Un ringraziamento particolare va inoltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, Fabio De Rosa, e al Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, per il lavoro di guida, coordinamento e valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio".

"Viviamo un tempo in cui troppo spesso si parla delle istituzioni solo quando qualcosa non funziona. Oggi invece è giusto fermarsi a riconoscere un esempio di eccellenza dello Stato. La Toscana è orgogliosa del Luogotenente Maricchiolo e di tutti i Carabinieri che ogni giorno, lontano dai riflettori, garantiscono sicurezza, legalità e coesione nelle nostre comunità".

Questa la motivazione con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha conferito oggi il riconoscimento al Luogotenente Carica Speciale Salvatore Maricchiolo nel corso della cerimonia nazionale per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, svoltasi a Reggio Calabria alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle più alte cariche civili e militari dello Stato:

"Comandante della Stazione di Quarrata, in possesso di indiscutibili qualità umane ed elevate capacità professionali, ha saputo orientare e valorizzare ciascun militare dipendente divenendo sicuro punto di riferimento anche per la cittadinanza. Operante su un territorio caratterizzato da particolare rilevanza operativa e incidenza delittuosa, profondeva sempre il massimo sforzo nel garantire i migliori risultati in termini di prevenzione e repressione dei reati, contribuendo a consolidare il prestigio dell’Istituzione e il rapporto di fiducia con la popolazione locale".

Fonte: Regione Toscana