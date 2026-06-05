Basket e solidarietà: a San Miniato l'VIII Trofeo Bastianelli & Peace Cup

San Miniato si prepara ad accogliere, nelle giornate del 6 e 7 giugno 2026, il VIII° Trofeo Bastianelli & Peace Cup, importante appuntamento dedicato alla categoria Esordienti 2014, che unisce sport, educazione e impegno sociale. Le gare si svolgeranno presso il Palazzetto Fontevivo e il Pala Mannucci di Ponte a Egola, con un ricco programma che culminerà nelle finali e nelle premiazioni della domenica.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Etrusca Basket San Miniato.

Il torneo nasce nel 2016 per ricordare il giovane atleta Vittorio Bastianelli, diventando negli anni un evento capace di coniugare competizione sportiva e formazione umana, ponendo grande attenzione al fair play, all’accoglienza delle famiglie e al rispetto reciproco.

All’interno della manifestazione si inserisce il progetto “Basketball for Peace”, iniziativa che utilizza il basket come strumento di crescita personale e sociale, con l’obiettivo di promuovere una cultura della pace, dell’inclusione e della convivenza civile. Attraverso il coinvolgimento di atleti, famiglie e comunità, il progetto intende favorire comportamenti collaborativi, prevenire i conflitti e creare un ambiente sicuro e positivo per i giovani partecipanti.

Al torneo prenderanno parte numerose squadre provenienti da diverse città: Etrusca Basket San Miniato, Libertas Academy Livorno, Costone Siena, Virtus Bologna, Basket Cecina, Basket Calcinaia, Castelfranco Frogs e Basket San Casciano, dando vita a due giornate di sport intenso ma sempre all’insegna della correttezza e del rispetto delle regole. L' VIII° Trofeo Bastianelli è patrocinato da: Regione Toscana, Comune di San Miniato, CCN San Miniato, Basketball for Peace.

L’evento è inoltre realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, a dimostrazione del valore sociale ed educativo dell’iniziativa.

Il Trofeo Bastianelli si conferma così un appuntamento di grande significato per il territorio e per il movimento sportivo giovanile: non solo una competizione, ma un’occasione concreta per educare i ragazzi ai valori dello sport e della vita, costruendo attraverso il basket un messaggio condiviso di pace e inclusione.

Fonte: A.S.D. Etrusca Basket San Miniato