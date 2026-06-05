Sapori, arte e musica a Capraia con 'Castello diVino'

Sabato 13 giugno torna ad animarsi il centro medievale di Capraia Fiorentina con l’iniziativa “Castello diVino”, giunta alla quinta edizione, organizzata dal Comune e dalla ProLoco di Capraia e Limite, in collaborazione con l’ Associazione Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano e la Cia – Agricoltori Italiani Toscana Centro, il comitato “Capraia in Festa”, la partecipazione di aziende vitivinicole e il coinvolgimento di associazioni del territorio e con il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Dalle ore 17, sarà possibile immergersi nella suggestiva atmosfera del Castello di Capraia Fiorentina, che conserva ancora una parte di mura risalenti all'anno 1000 circa, con un programma che mira a valorizzare il centro medievale e l'intero territorio.

“Con “Castello diVino” il nostro centro medievale torna a vivere di cultura, sapori e comunità. Questa quinta edizione conferma la forza di un territorio capace di fare rete, valorizzando le proprie eccellenze enogastronomiche, artistiche e storiche. Ringrazio associazioni, produttori e volontari per l’impegno condiviso: insieme offriamo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza che racconta l’identità più autentica di Capraia e Limite”, così Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite.

"Siamo felici di questa edizione 2026 di “Castello diVino” in crescita, con la partecipazione di numerose aziende vitivinicole del territorio, tra degustazioni, presentazioni e la fattiva collaborazione delle associazioni, nel fantastico scenario del Castello medievale di Capraia Fiorentina. Il tutto, abbinato all' arte, la storia, ed alla promozione culturale e turistica che si rafforza nella novità del press tour che proponiamo e toccherà i luoghi più significativi", hanno sottolineato l’assessore alla cultura Edoardo Antonini e l’assessore all’agricoltura Rosanna Gallerini.

“”Castello diVino” è per noi un appuntamento che racconta il valore della comunità e la ricchezza del nostro territorio. Grazie alla collaborazione tra associazioni, produttori e volontari, ogni edizione cresce e si rinnova, offrendo un’esperienza che unisce storia, sapori e accoglienza. Siamo orgogliosi di contribuire a valorizzare il borgo di Capraia Fiorentina e le sue eccellenze, condividendole con cittadini e visitatori”, ha aggiunto Gabriele Paci presidente della ProLoco di Capraia e Limite.

In piazza Pucci sarà allestita l’area dedicata alle aziende vitivinicole, con banchi d’assaggio e calici realizzati appositamente per l’evento, dove il pubblico potrà scoprire e degustare i vini del territorio. La serata sarà inoltre animata grazie alle note di Marinella Music.

Alle 18 e alle 19 sono in programma degustazioni guidate dei vini locali, con iscrizioni direttamente sul posto. Sarà inoltre possibile partecipare a un percorso guidato nella Capraia medievale, condotto da Elena e Marusca Giannotti, studiose di storia locale, per un viaggio tra architetture, racconti e memorie del borgo.

In piazza Guelfa, il comitato “Capraia in Festa” curerà il punto ristoro con specialità della tradizione, affiancato dal mercato contadino di filiera corta della Cia e dal gruppo della Garfagnana -Eremo di Capraia, presente nell’ambito del patto di amicizia tra Pro Loco. Per l’occasione arriveranno prodotti tipici come la farina di castagne e il Formenton ottofile, antico mais locale. Presente anche il prodotto tipico di Capraia e Limite, il dolce “Bronchè”.

L’arte inoltre sarà protagonista in piazza Pucci con l’esposizione delle opere dell’artista Alessio Londi, trasformando lo spazio in un percorso immersivo dove creatività contemporanea e suggestioni medievali dialogano tra loro.

In piazza Centova, il Circolo Arci Ivo Montagni proporrà l’Aperitivo al Castello.

Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio in zona Bar Pit Stop – via Rio e Casino – fino al Castello di Capraia Fiorentina, ogni 30 minuti fino alle ore 23, grazie alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno e alla Misericordia di Limite sull’Arno.

Infine nello stesso week end si svolgerà il press tour “Storie di acqua e di vino”, organizzato dal comune di Capraia e Limite, dedicato alla stampa per approfondire la conoscenza del territorio e delle realtà che lo animano.

Le aziende vitivinicole partecipanti: Impresa Agricola Colle Paradiso, Tenuta Cantagallo, Podere La Botta, Villa Bibbiani, Fattoria Castellina, Borgo Pancoli, Azienda Agricola Lupi Poderi del Barano, Azienda Agricola Piccaratico, Pieve Vecchia Seconda, Azienda Agricola il Piastrino.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

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