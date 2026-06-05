Scuole e memoria nel concorso “Da Montemaggio alla Costituzione”

C’è un filo che lega la memoria della Resistenza alle domande del presente, e quel filo passa anche dalle scuole.

All’interno del Montemaggio Festival Resistente, uno degli appuntamenti più significativi sarà infatti dedicato al concorso “Da Montemaggio alla Costituzione Italiana”, progetto promosso dal Comitato provinciale ANPI Siena e dalle sezioni ANPI del territorio, nato per coinvolgere studenti e studentesse in un percorso di riflessione sui valori fondanti della Repubblica.

Il concorso parte da un presupposto preciso: la Costituzione italiana nasce nel segno dell’unità antifascista e custodisce, traducendoli in principi democratici, i valori etici della Resistenza: libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. Proprio per questo ANPI invita da anni le giovani generazioni a confrontarsi con quei principi non come formule astratte, ma come strumenti vivi per leggere il presente.

La proposta rivolta alle scuole è semplice solo in apparenza: “adottare” uno dei dodici principi fondamentali della Costituzione e reinterpretarlo attraverso linguaggi artistici e letterari. Narrativa, poesia, pittura, grafica, fumetto, fotografia e multimedia diventano così occasioni per trasformare la memoria in esperienza creativa e personale.

Il progetto coinvolge studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Valdelsa e dei territori limitrofi, consolidando una rete educativa costruita negli anni tra scuole, associazioni e comunità locali.

La premiazione dei lavori troverà spazio domenica 7 giugno proprio a Casa Giubileo, nel cuore del Festival Resistente, trasformando Montemaggio in un luogo in cui la memoria non viene semplicemente raccontata, ma attraversata dalle voci e dagli sguardi delle nuove generazioni.

Ad accompagnare questo momento saranno figure provenienti da ambiti differenti ma unite dall’attenzione alla memoria pubblica e alla formazione civile: lo storico e divulgatore Francesco Filippi, la pittrice Irene Raspollini e Katia Di Rienzo di ANPI Provinciale Siena.

Un ruolo importante è svolto anche da Unicoop Firenze – Sezione Soci Colle Val d’Elsa e Poggibonsi, che collabora all’iniziativa condividendone l’impianto culturale ed educativo. La partecipazione di realtà radicate nel territorio contribuisce infatti a rafforzare l’idea che educazione civica, memoria storica e partecipazione democratica non siano percorsi separati, ma parti di una stessa responsabilità collettiva.

Nel tempo in cui parole come democrazia, pace e diritti sembrano spesso perdere peso nel dibattito pubblico, il concorso “Da Montemaggio alla Costituzione” prova a restituire loro concretezza attraverso il linguaggio dei giovani.

Fonte: Ufficio Stampa

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