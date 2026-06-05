Spaccio di droga e sigarette elettroniche alla cannabis: arrestato operatore sanitario

Spacciava droga e sigarette elettroniche contenenti derivati della cannabis l'operatore sanitario di 38 anni residente a Siena, arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e, in seguito all'udienza di convalida, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'operazione è scattata dopo un controllo su un consumatore trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Gli accertamenti successivi hanno consentito agli investigatori di risalire al presunto fornitore della sostanza, il 38enne italiano residente a Siena.

Le perquisizioni effettuate presso l'abitazione e il luogo di lavoro dell'indagato hanno portato al sequestro di circa 100 grammi di hashish, diverse dosi di cocaina già confezionate, marijuana, sostanze da taglio, un bilancino elettronico di precisione e numerosi materiali utilizzati, secondo gli investigatori, per la preparazione e la distribuzione delle dosi.

L'aspetto che ha destato più stupore è stato il ritrovamento di parte della droga e del materiale per il confezionamento all'interno del luogo di lavoro dell'uomo. Tra gli oggetti sequestrati figurano inoltre tre sigarette elettroniche contenenti resina risultata positiva ai cannabinoidi. Si tratta di dispositivi che, per il loro aspetto del tutto simile a quello delle comuni sigarette elettroniche in commercio, rappresentano una modalità di diffusione delle sostanze stupefacenti particolarmente difficile da individuare.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il sequestro rientrerebbe tra i primi casi accertati riguardanti sigarette elettroniche contenenti sostanze cannabinoidi, confermando l'evoluzione delle modalità di commercializzazione e consumo delle droghe.

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