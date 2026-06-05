Strage dei Georgofili, l'Associazione dopo l'archiviazione: "Vogliamo la verità vera"

L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, appresa la notizia dell'archiviazione dell'inchiesta a carico di Dell'Utri all'indomani tra l'altro dalle commemorazioni del 33° anniversario della strage, esprime un certo disappunto ma prende atto in attesa di maggiori valutazioni.

"È necessario informarsi prima di rilasciare affrettati commenti o decidere per l'impugnazione dell'archiviazione - sono le prime dichiarazioni dell'Associazione - Ci auguriamo infatti che si tratti solo di un'archiviazione "tecnica" come già avvenuto in passato ad esempio per Bellini, ma che invece possa poi riprendere e continuare il filone di indagini già avviate da Tescaroli, poiché non mancano procedimenti ancora in corso a Firenze in cui stanno emergendo fatti e circostanze di una certa rilevanza. Non vorremmo che fosse in atto l'ennesima "trattativa" per far emergere una "verità normalizzata" tale da non nuocere al sistema politico. Indaghino bene la Commissione Parlamentare antimafia e le Procure e si dia modo di arrivare a pubblici dibattimenti a garanzia di tutti: vogliamo una verità vera, non una verità addomesticata! Ecco perché sentiamo ancora più urgente ribadire il nostro ultimo appello: "Chi sa parli, contribuisca a costruire la verità!"

"Chiediamo una presa di coscienza, concreta e responsabile, a chi, rompendo il muro del silenzio, fosse in grado di portare, con la propria testimonianza, quell’elemento a sua disposizione, di cui, incolpevolmente, non percepiva l’importanza, che potrebbe essere proprio il tassello mancante per ristabilire e provare la verità, anche giudiziaria. Non è più il momento dei silenzi: chi sa parli, ridando dignità a sé stesso, e risarcendo della verità le vittime e l’intero Paese!"

Fonte: Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili