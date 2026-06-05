Impigliata tra reti illegali, mesi dopo la tartaruga Vera torna in mare

È tornata in mare 'Vera', tartaruga marina 'Caretta Caretta' soccorsa a febbraio scorso dall'equipaggio di una vedetta della stazione navale della guardia di finanza di Livorno. Il salvataggio avvenne durante un servizio davanti alla costa livornese.

La tartaruga marina era stata avvistata in difficoltà perché impigliata in attrezzi da pesca illegali. I finanzieri intervennero per liberarla e poi recuperarla in sicurezza prestandole le prime cure a bordo.

L'esemplare è stato poi affidato al Centro di recupero e riabilitazione tartarughe marine dell'Acquario di Livorno. Concluso il percorso di cura e riabilitazione, "Vera" è stata rilasciata in mare, alle Secche della Meloria, il tutto alla presenza di numerosi studenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Notizie correlate