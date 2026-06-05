Vent'anni di Società delle Farmacie Comunali a Castelfiorentino

La Società delle Farmacie Comunali di Castelfiorentino celebra quest'anno il prestigioso traguardo dei vent'anni di attività. Un percorso caratterizzato da crescita costante, attenzione alla qualità dei servizi offerti e grande professionalità del personale, sempre al servizio della salute e del benessere dei cittadini.

In questi due decenni, le Farmacie Comunali hanno saputo evolversi e innovarsi, consolidando il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità e punto di riferimento per la comunità. Un impegno quotidiano verso le esigenze dei cittadini che ha permesso di ampliare progressivamente l'offerta di servizi mantenendo elevati standard qualitativi, competenza E affidabilità.

Per celebrare questo importante anniversario e confermare la propria vocazione al servizio pubblico, dal 5 giugno al 5 luglio sarà offerta a tutti i cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente l'analisi del colesterolo presso la sede della Farmacia Comunale di Via Ridolfi 11.

L'iniziativa rappresenta anche l'occasione per promuovere la Farmacia dei Servizi, realtà attiva da un anno che ha ulteriormente rafforzato il ruolo della farmacia come punto di accesso alla prevenzione e al monitoraggio della salute.

Presso la Farmacia dei Servizi è infatti possibile usufruire di numerose prestazioni sanitarie, tra cui:

Elettrocardiogramma (ECG); Holter cardiaco; Holter pressorio; Autoanalisi del profilo glicemico; Autoanalisi del profilo lipidico; Autoanalisi dell'emoglobina glicata; Autoanalisi generale; Misurazione della pressione arteriosa.

Tutti i servizi possono essere prenotati direttamente attraverso il sito internet delle Farmacie Comunali, rendendo ancora più semplice e immediato l'accesso alle prestazioni.

«I vent'anni della Società delle Farmacie Comunali rappresentano un risultato importante - dichiarano la Sindaca Francesca Giannì e l'assessore alle politiche sociali Federica Parisi - che testimonia il valore del lavoro svolto in questi anni, la capacità di innovare e la volontà di mettere sempre il cittadino al centro dell'azione amministrativa e sanitaria. Le Farmacie Comunali continuano a essere un presidio fondamentale per la salute pubblica, con servizi sempre più qualificati e accessibili, capaci di rispondere concretamente ai bisogni della comunità».

L'Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti i professionisti che, con competenza e dedizione, hanno contribuito alla crescita della Società delle Farmacie Comunali e rinnova l'impegno a sostenere percorsi di innovazione e sviluppo che possano garantire servizi sempre più efficaci e vicini ai cittadini.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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